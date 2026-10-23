अखिलेश का रामपुर दौरा भी नहीं पाट पाया गुटबाजी की खाई, सपा सांसद ही नहीं आए नजर
पश्चिमी यूपी की राजनीति में अहम चेहरा माने जाने वाले सपा के महासचिव आजम खां से जेल में मुलाकात के बाद भी सपा में गुटबाजी की खाई लगता है अभी पट नहीं पाई है। रामपुर के सपा सांसद मोहिब्बुल्लाह नदवी अपने अध्यक्ष के कार्यक्रमों ही नहीं पोस्टरों से भी गायब रहे।
वरदान भारद्वाज रामपुर। आजम खां से मुलाकात करने रामपुर पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने दौरे से सियासी हलचल तो बढ़ा दी, लेकिन इस राजनीतिक तस्वीर में एक अहम चेहरा नदारद रहा। आजम खां से जेल में मुलाकात हो या उनके परिवार से मिलने का कार्यक्रम रामपुर के सपा सांसद मोहिब्बुल्लाह नदवी कहीं नजर नहीं आए। आजम के साथ रिश्तों को मजबूती देने पहुंचे अखिलेश के दौरे में सांसद की यह दूरी अब पार्टी के भीतर के सियासी समीकरणों को लेकर सवाल खड़े कर रही है। ऐसा ही हाल जिलेभर में लगे पोस्टर में भी नजर आया। पोस्टरों से सांसद का फोटो गायब था।
अखिलेश यादव का रामपुर दौरा केवल एक मुलाकात तक सीमित नहीं था। इसके राजनीतिक संदेश भी तलाशे जा रहे थे। आजम खां के साथ खड़े होने का संदेश देने के बीच स्थानीय सपा की सियासत में कौन किसके साथ है, इस पर भी नजरें टिकी रहीं। ऐसे में सांसद मोहिब्बुल्लाह नदवी की गैरमौजूदगी ने चर्चाओं को नया मोड़ दे दिया। सवाल उठने लगा कि क्या रामपुर में सपा के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर नेताओं के बीच दूरी अब भी बरकरार है। उधर, सांसद मोहिब्बुल्लाह नदवी के मीडिया प्रतिनिधि महबूब अली पाशा ने बताया कि सांसद इस समय विदेश में हैं। यह कार्यक्रम आनन फानन में था, इसलिए नहीं आ सके।
पुरानी तल्खी की छाया या महज संयोग
रामपुर। मोहिब्बुल्लाह नदवी और आजम खां के बीच पहले भी विवादों को लेकर चर्चाएं होती रही हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के दौरे में सांसद की गैरमौजूदगी को पुराने घटनाक्रमों के संदर्भ में देखा जा रहा है। हालांकि, उनकी अनुपस्थिति की वजह सामने नहीं आई है, इसलिए इसे सीधे तौर पर गुटबाजी का प्रमाण नहीं कहा जा सकता।
2027 से पहले सपा को साधने होंगे समीकरण
रामपुर। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले रामपुर में सपा की एकजुटता अहम होगी। आजम खां का राजनीतिक प्रभाव, सांसद की भूमिका और स्थानीय संगठन के बीच तालमेल पार्टी की रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में सवाल केवल एक दौरे में सांसद की गैरमौजूदगी का नहीं, बल्कि रामपुर में पार्टी के सियासी समीकरणों का भी है।
नदवी की फोटो गायब
रामपुर। जेल रोड पर अखिलेश यादव के स्वागत के लिए लगाए गए होर्डिंग और बैनर भी चर्चा में रहे। इनमें आजम खां और उनके परिवार को प्रमुखता मिलने की बात सामने आई, जबकि सांसद मोहिब्बुल्लाह नदवी की तस्वीर नजर नहीं आई। राजनीति में पोस्टर और बैनर अक्सर संदेश देने का जरिया बनते हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।