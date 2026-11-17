गोरखपुर में कल 20 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे अखिलेश, पूर्वांचल में ताकत दिखाने की तैयारी
सपा प्रमुख अखिलेश यादव 18 नवंबर को गोरखपुर में 20 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। इस रोड शो से पूर्वांचल में अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने और आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की तैयारी में है।
समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव 18 नवंबर को गोरखपुर दौरे के दौरान करीब 20 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। समाजवादी पार्टी इस आयोजन के जरिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रभाव वाले पूर्वांचल में अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने और आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की तैयारी में है।
पार्टी सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार पूर्वाह्न 12 बजे गोरखपुर हवाई अड्डे पहुंचेंगे। इसके बाद अखिलेश यादव रोड शो के तहत पीडीए रथ पर सवार होकर चौरी चौरा क्षेत्र के देवकाही गांव जायेंगे। पार्टी के सूत्रों ने समाचार एजेंसी भाषा को बताया कि करीब दो घंटे से अधिक समय तक चलने वाले इस रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के जुटने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर में आयोजित हो रहे इस रोड शो को सफल बनाने के लिए सपा ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं। इस भव्य रोड शो के जरिए समाजवादी पार्टी चुनाव से पहले पूर्वांचल में ताकत दिखाने की तैयारी में है।
कार्यक्रम में एक लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य
उन्होंने बताया कि गोरखपुर जिले के सभी नौ विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों से भी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। सूत्रों के अनुसार पार्टी ने इस कार्यक्रम में एक लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। पार्टी नेताओं के मुताबिक देवकाही गांव में यादव स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद बाबू बंधू सिंह की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद भाजपा के पूर्व नेता विनय कुमार सिंह उर्फ बिन्नू सिंह की दसवीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे।
सपा के कई वरिष्ठ नेता भी आयोजन को सफल बनाने में जुटे
इस दौरे का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि बिन्नू सिंह के भाई अजय कुमार सिंह उर्फ टप्पू यादव की मौजूदगी में सपा में शामिल होने वाले हैं और उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में चौरी चौरा सीट से पार्टी के संभावित उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि पार्टी ने अभी तक उनकी उम्मीदवारी की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। पार्टी सूत्रों के अनुसार कार्यक्रम की तैयारियों की जिम्मेदारी टप्पू संभाल रहे हैं और सपा के कई वरिष्ठ नेता भी आयोजन को सफल बनाने में जुटे हैं। पार्टी को उम्मीद है कि इस रोड शो और बड़े जनसमूह के जरिए चौरी चौरा समेत पूरे पूर्वांचल में उसकी राजनीतिक पकड़ मजबूत होगी।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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