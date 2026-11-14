एक्सप्रेसवे को टेबल फैन से सुखाते हैं, ऐसी सड़क पर पेट दर्द होने लगता है; अखिलेश का तंज

अखिलेश यादव ने कहा कि एक्सप्रेसवे पर पानी सुखाने के लिए टेबल फैन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह ऐसा एक्सप्रेसवे है, जिसपर आप गए तो पेट दर्द होने लगेगा। वापस आने पर डॉक्टर से दिखाना होगा।

पूउत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पूर्व बयानों का दौर शुरू हो चुका है। आरोप-प्रत्यारोप लग रहे हैं। आज नई दिल्ली में हिन्दुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में सवालों का जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी (SP) के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक विफल मुख्यमंत्री करार दिया। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार के दौरान चल रहे विकास कार्यों की तुलना अपनी सरकार के कार्यकाल से की।

अखिलेश यादव ने इसके लिए आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस का उदाहरण दिया और इसकी तुलान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से की, जिसे योगी आदित्यनाथ की सरकार के दौरान किया गया है। सपा सुप्रीमो ने कहा कि भाजपा की सरकार यूपी को एक्सप्रेसवे का प्रदेश बता रही है, लेकिन ये नकल भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं।

उन्होंने कहा पूर्वांचल एक्सप्रेस की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि एक्सप्रेसवे पर पानी सुखाने के लिए टेबल फैन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह ऐसा एक्सप्रेसवे है, जिसपर आप गए तो पेट दर्द होने लगेगा। वापस आने पर डॉक्टर से दिखाना होगा।

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर लगे थे पंखे आपको बता दें अखिलेश यादव लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे वाली घटना का जिक्र कर रहे थे। इस एक्सप्रेसवे के 64वें किलोमीटर के पास और कुछ अन्य हिस्सों में सड़क धंसने और पानी भरने के बाद मरम्मत का काम चल रहा था। मरम्मत के दौरान सड़क और मिट्टी को सुखाने के लिए टर्बो टेबल फैन का इस्तेमाल किया गया था। गीली मिट्टी और पैचवर्क को जल्दी सुखाने के लिए निर्माण स्थल पर करीब 10 टेबल फैन लगाए गए थे।

अखिलेश यादव ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की तारीफ करते हुए कहा कि उनके समय में महज 24 महीने में 4 से छह लेन बनकर तैयार हो गया।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की खासियतें आपको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 340.8 किलोमीटर है। यह 6 लेन सड़क है, जिसे 8 लेन तक विस्तार किया जा सकता है। यह लखनऊ जिले के गोसाईगंज के पास चांदसराय गांव से शुरू होकर गाजीपुर जिले में एनएच-31 पर हैदरिया गांव तक जाता है। यह उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को जोड़ता है, जिनमें लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर शामिल है।