Akhilesh targets during day gives bouquets to Modi and Yogi at night, Om Prakash Rajbhar takes dig at SP chief दिन में निशाना, रात में मोदी और योगी को गुलदस्ता देते हैं अखिलेश, राजभर का सपा प्रमुख पर तंज, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsAkhilesh targets during day gives bouquets to Modi and Yogi at night, Om Prakash Rajbhar takes dig at SP chief

दिन में निशाना, रात में मोदी और योगी को गुलदस्ता देते हैं अखिलेश, राजभर का सपा प्रमुख पर तंज

बलिया पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष को आड़े हाथ लिया। उन्होंने सपा प्रमुख पर तंज कसते हुए कहा, अखिलेश यादव रात के अंधेरे में मोदी और योगी जी को गुलदस्ता देते हैं।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बलियाSat, 9 Aug 2025 08:44 PM
बिहार विधानसभा चुनाव चुनाव में दांव आजमाने को लेकर यूपी की सियासत में भी गर्माहट देखने को मिल रही है। विपक्ष लगातार भाजपा सरकार पर हमला बोल रहा है तो वहीं सत्ता पक्ष के मंत्री सपा-कांग्रेस पर करार कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। बलिया पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष को आड़े हाथ लिया। उन्होंने सपा प्रमुख पर तंज कसते हुए कहा, अखिलेश यादव रात के अंधेरे में मोदी और योगी जी को गुलदस्ता देते हैं और कहते हैं कि जान बची रहे, लेकिन दिन में वह भाजपा के खिलाफ बोलते रहते हैं। राजभर यही नहीं रुके। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। राभर बोले, यूपी में कांग्रेस का जनाधार खत्म हो चुका है। कांग्रेस सिर्फ सपा जरिए यूपी में जिंदा रहना चाहती है। राहुल गांधी की ओर से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर दिए गए बयान पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा, राहुल गांधी के बयान का अब मजाक बनकर रह गया है।

बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की जताई इच्छा

राजभर ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। बलिया पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर अपने उसी बयान को दोहराया है। उन्होंने कहा अगर उनकी पार्टी बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के साथ गठबंधन नहीं करती है, तो वह एक अलग मोर्चा बनाकर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह के कदम से भाजपा के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार में उनके मंत्री पद को कोई खतरा नहीं होगा और उन्होंने कहा कि उन्हें पद का कोई लालच नहीं है। नवानगर में पार्टी की समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, राजभर ने कहा कि अगर एसबीएसपी बिहार में अलग से चुनाव लड़ती है, तो भी उत्तर प्रदेश में उनके मंत्री पद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में मेरे मंत्री पद को कोई खतरा नहीं है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि हम बिहार में गठबंधन नहीं करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है।

राजभर ने याद किए पुराने अनुभव

राजभर ने पुराने अनुभवों को याद करते हुए कहा कि 2007 में उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था और बाद में हुए एक उपचुनाव में उनकी पार्टी की हार को भी उन्हें चुनाव न लड़ने का कारण बताया गया। उन्होंने आगे कहा, अगर 2025 में बिहार में गठबंधन नहीं होता है, तो हम अपना अलग मोर्चा बनाकर चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या बिहार में अलग-अलग चुनाव लड़ने से एनडीए के साथ संबंधों में खटास आएगी, राजभर ने जवाब दिया कि उन्हें मंत्री पद के लाभों से कोई लगाव नहीं है। उन्होंने कहा, "अगर हम बिहार में अलग-अलग चुनाव लड़ते हैं, तो इसका उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुझे मंत्री पद का मोह नहीं है - पिछली बार तो मैंने इस्तीफा देकर छोड़ दिया था, है ना?

