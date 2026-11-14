अखिलेश ने बता दिया कांग्रेस ने सपा से कितनी सीटें मांगी; बोले- हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं

यूपी चुनाव से पहले सपा-कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर चर्चा तेज है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस ने 181 सीटों की मांग की है। एचटी लीडरशिप समिट में उन्होंने 100 सीटों की मांग को कम बताते हुए यह बात कही। अखिलेश ने कांग्रेस से अच्छे संबंध होने की बात भी कही।

यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश ने बड़ा बयान दिया। एचटी लीडरशिप समिट में एक सवाल के जवाब में उन्होने कहा कि कांग्रेस की तरफ से 181 सीटें मांगी गई है। दरसअल जब सपा अध्यक्ष से सीट शेयरिंग पर सवाल किया गया। और पूछा गया कि क्या कांग्रेस ने 100 सीटें मांगी है। जिस पर अखिलेश ने कहा कि ये तो बहुत कम है। क्या 200 सीटें, या फिर 180 सीटें। तब उन्होने कहा कि 180 में एक और जोड़ दीजिए। यानी 181 सीटें मांगी है। उन्होने कहा कि हमारे कांग्रेस के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं।

आपको बता दें सपा और कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा जोरों पर है। कांग्रेस के कई नेता 200 सीटों की मांग कर रहे हैं। यूपी कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम कह चुके हैं कि गठबंधन में कोई छोटा-बड़ा नहीं होता है। जैसे परिवार में बंटवारा बराबरी का होता है। वैसे ही गठबंधन में भी होगा। वहीं यूपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद भी 180-200 सीटों का दम भरते आए हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस की तरफ से जो सीटों की डिमांड है वो 181 है।

जिसके साथ अलायंस उसी के साथ रहेंगे- अखिलेश वहीं बसपा के सपा के साथ आने के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि सपा ने बहुत सारे गठबंधन किए हैं। कई दलों को जोड़ा है, जो जोड़ता है वही आगे बढ़ता है। सपा का अनुभव बहुत अच्छा है। बसपा के साथ भी गठबंधन में रही। जो आंदोलन बाबा साहेब आंबेडकर ने चलाया था। उसी रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। हमारा जो अलायंस कांग्रेस के साथ है, वही रहेगा उसमें किसी के जुड़ने के आसार नहीं है। वहीं बसपा सु्प्रीमो मायावती से बात करने के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि मैं अलायंस में रहकर दूसरे गठबंधन के बारे में नहीं सोचता हूं।