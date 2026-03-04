सैफई में अखिलेश ने खेली फूलों की होली, भाजपा पर कसा तंज, बोले- कपड़े पहनने से कोई योगी नहीं बनता

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को अपने पैतृक गांव सैफई में पार्टी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ होली मनाई। साथ ही शंकराचार्य के कथित अपमान से लेकर अर्थव्यवस्था और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर भाजपा पर तीखा हमला बोला।

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को अपने पैतृक गांव सैफई में पार्टी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ होली मनाई। साथ ही आगामी चुनाव में पीडीए सरकार बनाने का आह्वान किया। सपा चीफ ने शंकराचार्य के कथित अपमान से लेकर अर्थव्यवस्था और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सिर्फ कपड़े पहनने से कोई योगी नहीं बन जाता।

फूलों की होली खेलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के एकजुट होने का आह्वान किया और इसे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को कथित तौर पर प्रयागराज में पवित्र स्नान करने से रोके जाने के हालिया विवाद से जोड़ा। उन्होंने कहा कि पीडीए का नारा समाज में हर जगह सही बैठता है और कहा कि सपा हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जो उत्पीड़ित, परेशान या अपमानित है।

सपा प्रमुख ने शंकराचार्य प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा, 'हमारे पूज्य शंकराचार्य जी को दुख पहुंचा और उनका अपमान किया गया। पीडीए हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा होगा जो उत्पीड़ित है, जो आहत है और जिसका अपमान किया गया है और हम सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें उनका अधिकार मिले।' भाजपा पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि जो लोग खुद को सनातन धर्म का सबसे बड़ा अनुयायी मानते हैं, वे बेनकाब हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इस मुद्दे को सुलझाने के बजाय अहंकार से काम किया और षड्यंत्रकारी तरीके से मामले दर्ज किए गए। गीता स्पष्ट रूप से कहती है कि जो दूसरों के दर्द को अपने दर्द के रूप में महसूस करता है वह योगी है। केवल कुछ विशेष कपड़े पहनने से कोई योगी नहीं बन जाता।'

उन्होंने यह भी कहा कि प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया के युग में, जानकारी लोगों तक तुरंत पहुंच जाती है और किसी भी सरकार ने इससे अधिक झूठ नहीं बोला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हालिया जापान यात्रा पर टिप्पणी करते हुए, कहा कि सरकार ने पहले बहुत अधिक राशि के समझौतों का दावा करने के बाद एक लाख करोड़ रुपये के नए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार का समय समाप्त हो गया है, अब उसकी विदाई का समय आ गया है।

सपा सरकार में होगा किसानों का कल्याण सपा नेता ने आरोप लगाया कि महंगाई खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। अगर सपा सरकार बनी तो वह किसानों के कल्याण को प्राथमिकता देगी। जब किसानों को लाभ होता है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, तो समाज में सुधार होता है, क्षेत्र में सुधार होता है और राज्य प्रगति करता है। सपा हमेशा युद्ध के खिलाफ रही है और महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के संदेश का आह्वान करते हुए शांति की वकालत करती है।