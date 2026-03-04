Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

सैफई में अखिलेश ने खेली फूलों की होली, भाजपा पर कसा तंज, बोले- कपड़े पहनने से कोई योगी नहीं बनता

Mar 04, 2026 09:14 pm ISTPawan Kumar Sharma वार्ता, इटावा
share Share
Follow Us on

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को अपने पैतृक गांव सैफई में पार्टी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ होली मनाई। साथ ही  शंकराचार्य के कथित अपमान से लेकर अर्थव्यवस्था और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर भाजपा पर तीखा हमला बोला।

सैफई में अखिलेश ने खेली फूलों की होली, भाजपा पर कसा तंज, बोले- कपड़े पहनने से कोई योगी नहीं बनता

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को अपने पैतृक गांव सैफई में पार्टी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ होली मनाई। साथ ही आगामी चुनाव में पीडीए सरकार बनाने का आह्वान किया। सपा चीफ ने शंकराचार्य के कथित अपमान से लेकर अर्थव्यवस्था और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सिर्फ कपड़े पहनने से कोई योगी नहीं बन जाता।

फूलों की होली खेलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के एकजुट होने का आह्वान किया और इसे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को कथित तौर पर प्रयागराज में पवित्र स्नान करने से रोके जाने के हालिया विवाद से जोड़ा। उन्होंने कहा कि पीडीए का नारा समाज में हर जगह सही बैठता है और कहा कि सपा हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जो उत्पीड़ित, परेशान या अपमानित है।

सपा प्रमुख ने शंकराचार्य प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा, 'हमारे पूज्य शंकराचार्य जी को दुख पहुंचा और उनका अपमान किया गया। पीडीए हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा होगा जो उत्पीड़ित है, जो आहत है और जिसका अपमान किया गया है और हम सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें उनका अधिकार मिले।' भाजपा पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि जो लोग खुद को सनातन धर्म का सबसे बड़ा अनुयायी मानते हैं, वे बेनकाब हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इस मुद्दे को सुलझाने के बजाय अहंकार से काम किया और षड्यंत्रकारी तरीके से मामले दर्ज किए गए। गीता स्पष्ट रूप से कहती है कि जो दूसरों के दर्द को अपने दर्द के रूप में महसूस करता है वह योगी है। केवल कुछ विशेष कपड़े पहनने से कोई योगी नहीं बन जाता।'

ये भी पढ़ें:अखिलेश और उनकी बेटी की AI से फोटो बनाकर अभद्र टिप्पणी, सपा MLC ने दर्ज कराया केस

उन्होंने यह भी कहा कि प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया के युग में, जानकारी लोगों तक तुरंत पहुंच जाती है और किसी भी सरकार ने इससे अधिक झूठ नहीं बोला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हालिया जापान यात्रा पर टिप्पणी करते हुए, कहा कि सरकार ने पहले बहुत अधिक राशि के समझौतों का दावा करने के बाद एक लाख करोड़ रुपये के नए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार का समय समाप्त हो गया है, अब उसकी विदाई का समय आ गया है।

ये भी पढ़ें:अखिलेश यादव-डिंपल यादव ने सैफई में खेली फूलों की होली, मंच पर दिखा पूरा परिवार

सपा सरकार में होगा किसानों का कल्याण

सपा नेता ने आरोप लगाया कि महंगाई खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। अगर सपा सरकार बनी तो वह किसानों के कल्याण को प्राथमिकता देगी। जब किसानों को लाभ होता है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, तो समाज में सुधार होता है, क्षेत्र में सुधार होता है और राज्य प्रगति करता है। सपा हमेशा युद्ध के खिलाफ रही है और महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के संदेश का आह्वान करते हुए शांति की वकालत करती है।

भाजपा ने विदेश नीति को कमजोर किया

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने भारत की विदेश नीति को कमजोर किया है। उन्होंने आर्थिक नीतियों की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि कृषि और व्यापार निर्णयों को विदेशी समझौतों से इस तरह जोड़ा जा रहा है जिससे घरेलू उत्पादकों को नुकसान हो सकता है।

ये भी पढ़ें:BJP को महापाप लगेगा, बेटी के लिए छुट्टी मांग रहे BLO की मौत पर बरसे अखिलेश यादव
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Etawah News Etawah Auraiya News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |