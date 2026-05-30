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यूपी में आतंक फैला रहा है अखिलेश का MY फैक्टर, गाजियाबाद हत्याकांड पर बोले ओपी राजभर

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख पर आरोप लगाते हुए कहा, अखिलेश का MY फैक्टर पूरे यूपी में आतंक फैला रहा है। अखिलेश यादव को इस पर बोलना चाहिए। उनके समर्थक इस तरह के काम क्यों कर रहे हैं?

यूपी में आतंक फैला रहा है अखिलेश का MY फैक्टर, गाजियाबाद हत्याकांड पर बोले ओपी राजभर

OM Prakash Rajbhar: गाजियाबाद में एक नाबालिग की हत्या के मामले में यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार किया और नाबालिग की हत्या पर सवाल पूछे। इस दौरान राजभर ने राजभर ने चंदौली के हालिया मामले का भी ज़िक्र किया, जहां एक SP नेता ने अपनी ही पार्टी की एक महिला नेता को उसके घर में घुसकर पीटा था।

एनआईए से बात करते हुए राजभर ने सपा प्रमुख पर आरोप लगाते हुए कहा, अखिलेश का MY फैक्टर पूरे यूपी में आतंक फैला रहा है। अखिलेश यादव को इस पर बोलना चाहिए। उनके समर्थक इस तरह के काम क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा, हाल ही में चंदौली में, एक SP नेता अपनी ही पार्टी की एक नेता के घर में घुस गया और उसके साथ मारपीट की। राजभर ने दावा किया कि हर दिन, इस तरह की घटनाएँ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उनका PDA फैक्टर पूरी तरह फेल हो चुका है। वे सिर्फ MY फैक्टर को दबाने और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पीडीए-पीडीए का शोर मचा रहे हैं।

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सपा में न प्रजापति सुरक्षित न कुर्मी

सपा की चंदौली जिला अध्यक्ष गार्गी सिंह पटेल पर हुए हमले के बाद सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि आपके स्वजातीय सपाई गुंडों ने लात-घूसों से उन्हें पीटा है। आपकी पार्टी में न तो प्रजापति सुरक्षित हैं और न ही कुर्मी। ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए लिखा, अभी पिछड़ा वर्ग की सपा महिला विधायक से मारपीट पर आपकी चुप्पी बरकरार ही थी, अब चंदौली में आपकी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष गार्गी सिंह पटेल को घर में घुसकर बाल पकड़ कर घसीटा गया…। उन्होंने आगे लिखा, आप ही के स्वजातीय सपाइयों द्वारा लात-घूसों से पीटा गया… टेबल उठाकर सिर फोड़ा गया…, मगर आप और आपका पूरा 'लाल टोपी गैंग' बस तमाशा देखता रहा! क्या ऐसे ही आप परिवारवादी/यादववादी लोग 'महिलाओं का सम्मान' करते हैं? अरे...नारी का सम्मान करना भगवान श्रीकृष्ण से ही सीख लेते...मैं पूछता हूं कि क्या यही है आपका पीडीए? आपकी ही पार्टी की पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाली महिला जिला अध्यक्ष आपके सपाई और स्वजातीय लोगों से अपने ही घर में सुरक्षित नहीं।

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बकरीद के दिन गाजियाबाद में हुई थी नाबालिग की हत्या

गाजियबाद के ACP अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया, 28 मई को दोपहर करीब 3.30 बजे, खोड़ा पुलिस थाने में सूचना मिली कि एक लड़के ने दूसरे लड़के को चाकू मार दिया है। यह सूचना मिलते ही, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल बच्चे को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। परिवार की ओर से एक लिखित शिकायत मिली है और आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी लड़के की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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