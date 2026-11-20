आकाश आनंद ने अयोध्या के जनसभा में अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। एक बयान को लेकर आकाश आनंद ने कहा कि अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव को हमारे समाज से माफी मांगनी चाहिए।

बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक और मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने अयोध्या के जनसभा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोला। आकाश आनंद ने कहा कि अखिलेश और रामगोपाल को हमारे समाज से माफी मांगनी चाहिए। अयोध्या के सोहावल क्षेत्र स्थित पंडितपुर में बीकापुर विधानसभा क्षेत्र की जनसभा में आकाश ने कहा कि मैं राम गोपाल को धन्यवाद देना चाहता हूं। हम जो बात सालों से समझाने की कोशिश कर रहे थे, उसे उन्होंने अपने विचारों से एक मिनट में पूरे दलित समुदाय को समझा दिया है कि यह पार्टी और इसका नेतृत्व हमारे समुदाय के लिए अपने दिलों में क्या जगह रखते हैं। भाई, आप चाहे कितना भी दिखावा कर लें, लेकिन दिल में जो होता है, वह आखिरकार जुबान पर आ ही जाता है। राम गोपाल यादव और अखिलेश यादव को इस शब्द के लिए हमारे समाज से माफी मांगनी होगी। वरना, आने वाले विधानसभा चुनावों में हम भी बटन दबाकर इसका हिसाब बराबर कर लेंगे।

दरसअल, आगरा में 15 नवंबर को आयोजित सपा के दलित सम्मेलन में महासचिव राम गोपाल यादव ने शोर मचा रहे कुछ युवाओं को 'मूर्ख' कह दिया था। उन्होंने समर्थकों से शांत रहने को कहा और पूछा कि वे पार्टी के साथ हैं या विरोध में। इस बयान को लेकर भाजपा ने सपा पर हमला बोलते हुए दलित समाज का अपमान करने और दलित विरोधी होने का आरोप लगाया था। और आज आकाश आनंद ने भी हमला बोला। उन्होंन कहा कि मेकअप कितना भी कर लो, दिल की बात जुबां पर आ ही जाती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रोफेसर रामगोपाल यादव को हमारे समाज से माफी मांगनी चाहिए।

आकाश का प्रदेश सरकार पर भी हमला आकाश आनंद ने प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार से सवाल किए। अपने संबोधन में उन्होंने बीकापुर के भाजपा विधायक डॉ. अमित सिंह चौहान को भी निशाने पर लिया। आकाश आनंद ने कहा कि पिछले दस वर्षों में दस से अधिक भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने से युवाओं की मेहनत प्रभावित हुई है। बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान दीयों का रिकॉर्ड बनने पर तंज कसा। कहा कि दीयों की रोशनी कितने बेरोजगारों और जरूरतमंद परिवारों के घरों तक पहुंच रही है, इस पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए।

बीका विधायक पर आकाश ने साधा निशाना बीकापुर विधायक पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विधायक पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन क्षेत्र का मरीज आज भी बेहतर इलाज के लिए लखनऊ जाने वाली बस में बैठने को मजबूर है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि गांव-गांव पहुंचते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद पांच साल तक जनता को उनका इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार के मुद्दों पर भी सरकार को घेरा।