धर्मेंद्र के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर, अखिलेश से लेकर मायावती ने क्या कहा?

संक्षेप: Dharmendra Death: सत्यकाम से लेकर शोले समेत 300 से ज्यादा फिल्मों में काम करके बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र का सोमवार को निधन हो गया। वह 89 साल के थे। उनके निधन पर यूपी की राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। अखिलेश यादव से लेकर मायावती ने सोशल मीडिया के जरिए संवेदना प्रकट की।

Dharmendra Death: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के सोमवार को 89 साल की उम्र में निधन की खबर से न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री, बल्कि यूपी के राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर दौड़ गई। ‘सत्यकाम’ से लेकर ‘शोले’ तक 300 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके धर्मेंद्र को याद करते हुए अखिलेश यादव, मायावती, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और स्वामी प्रसाद मौर्य सहित कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि जताई।

समाजवादी पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सालों साल देश के चित्रपट के आकाश पर चमचमाए धर्मेंद्र जी का ज़मीन से जुड़ा सादगी भरा आकर्षक व्यक्तित्व और उनका सहज अभिनय हमेशा याद किया जाएगा। भावभीनी श्रद्धांजलि!" वहीं, प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, पद्म भूषण से सम्मानित भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता एवं पूर्व सांसद धर्मेंद्र जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। सिनेमा जगत में उनका अद्वितीय योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करें। ओम शांति!"

बसपा प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक्स पर लिखा, "भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी हस्तियों में से एक दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी का आज निधन हो जाने की खबर अत्यंत दुखद। अपने मिलनसार, हमदर्द व खुशमिजाज स्वभाव के लिए मशहूर रहे धर्मेंद्र जी ने काफी लंबे समय तक फिल्म दुनिया व फिल्मों के शौकीनों के दिलों पर राज किया। उनके परिवार वालों और तमाम चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। कुदरत उन सभी को इस दुख को सहने करने की शक्ति दे, यही कामना।"

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिखा, "हिंदी सिनेमा जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता एवं भारतीय जनता पार्टी से माननीय सांसद रहे श्री धर्मेंद्र जी के निधन की अत्यंत दुःखद सूचना प्राप्त हुई। उनका जाना फिल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति है।प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं शोकाकुल परिजनों एवं समर्थकों को संबल प्रदान करें।"