Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAkhilesh Mayawati Keshav Maurya Brajesh Pathak expressed grief over the demise of veteran Bollywood actor Dharmendra
धर्मेंद्र के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर, अखिलेश से लेकर मायावती ने क्या कहा?

धर्मेंद्र के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर, अखिलेश से लेकर मायावती ने क्या कहा?

संक्षेप:

Dharmendra Death: सत्यकाम से लेकर शोले समेत 300 से ज्यादा फिल्मों में काम करके बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र का सोमवार को निधन हो गया। वह 89 साल के थे। उनके निधन पर यूपी की राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। अखिलेश यादव से लेकर मायावती ने सोशल मीडिया के जरिए संवेदना प्रकट की।

Mon, 24 Nov 2025 04:18 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

Dharmendra Death: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के सोमवार को 89 साल की उम्र में निधन की खबर से न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री, बल्कि यूपी के राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर दौड़ गई। ‘सत्यकाम’ से लेकर ‘शोले’ तक 300 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके धर्मेंद्र को याद करते हुए अखिलेश यादव, मायावती, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और स्वामी प्रसाद मौर्य सहित कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि जताई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

समाजवादी पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सालों साल देश के चित्रपट के आकाश पर चमचमाए धर्मेंद्र जी का ज़मीन से जुड़ा सादगी भरा आकर्षक व्यक्तित्व और उनका सहज अभिनय हमेशा याद किया जाएगा। भावभीनी श्रद्धांजलि!" वहीं, प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, पद्म भूषण से सम्मानित भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता एवं पूर्व सांसद धर्मेंद्र जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। सिनेमा जगत में उनका अद्वितीय योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करें। ओम शांति!"

ये भी पढ़ें:धर्मेंद्र के न‍िधन पर सीएम योगी ने दुख जताया, बोले- फिल्म जगत की अपूरणीय क्षति

बसपा प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक्स पर लिखा, "भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी हस्तियों में से एक दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी का आज निधन हो जाने की खबर अत्यंत दुखद। अपने मिलनसार, हमदर्द व खुशमिजाज स्वभाव के लिए मशहूर रहे धर्मेंद्र जी ने काफी लंबे समय तक फिल्म दुनिया व फिल्मों के शौकीनों के दिलों पर राज किया। उनके परिवार वालों और तमाम चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। कुदरत उन सभी को इस दुख को सहने करने की शक्ति दे, यही कामना।"

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिखा, "हिंदी सिनेमा जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता एवं भारतीय जनता पार्टी से माननीय सांसद रहे श्री धर्मेंद्र जी के निधन की अत्यंत दुःखद सूचना प्राप्त हुई। उनका जाना फिल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति है।प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं शोकाकुल परिजनों एवं समर्थकों को संबल प्रदान करें।"

स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा, "सिनेमा जगत के महानायक अभिनेता व पूर्व सांसद श्री धर्मेंद्र जी के निधन से फिल्म जगत ने एक महान कलाकार खो दिया है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती । श्री धरम जी के निधन पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए परिवारजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूं।"

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Lucknow Dharmendra Deol Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |