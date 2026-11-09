राशन में सरसों का तेल देंगे, अयोध्या में गरीबों की पिटाई से आक्रोशित अखिलेश यादव का नया वादा

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी सरकार बनने पर राशन में सरसों तेल देने का भी वादा कर दिया है। अयोध्या में दीपोत्सव के बाद दीयों से तेल ले रही महिलाओं का वीडियो शेयर करते हुए अखिलेश ने भाजपा पर तीखा हमला भी किया है।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में दीपोत्सव के बाद दीयों से तेल बटोर रही गरीब महिलाओं की पिटाई पर आक्रोश जताते हुए भाजपा को निशाने पर लिया है। महिलाओं को बेंत से पिटते लोगों का वीडियो शेयर कर उन्होंने अपनी सरकार बनने पर राशन में सरसों का तेल देने का भी वादा कर दिया है। अखिलेश ने कहा कि कुछ महीनों बाद हम अपनी ‘पीडीए सरकार’ बनाकर राशन में सरसों का तेल देने का काम करेंगे। इससे किसी शोषित, वंचित और गरीब को इन भाजपाइयों से बेंत खाकर बेइज्जती न सहनी पड़े। भाजपा के उत्पीड़न से ‘पीड़ित, दुखी, अपमानित’ लोग इस बार भाजपा का स्थायी सफाया कर देंगे। अभी तक राशन में चावल-गेंहू और बीच-बीच में चीनी का वितरण होता है।

अखिलेश ने कहा कि भाजपाइयों ने अयोध्या में तथाकथित नारी वंदन का जो हिंसक नजारा पेश किया है वो वंदनीय नहीं, निंदनीय है। महिला आयोग संज्ञान लेकर इन भाजपाई और आयोजकों पर वैधानिक-दंडात्मक कार्रवाई करे। भाजपा के लोग ‘नारी’ का सम्मान नहीं, अपमान ही करते हैं।

भाजपा तेल की फिसलन की ढलान पर अखिलेश ने कहा कि उप्र के मुख्यमंत्री के द्वारा लखनऊ अग्निकांड के युवा मृतक की ‘दुखी माँ’ का सरेआम किया गया अपमान कोई महिला नहीं भूलेगी। मातृशक्ति का श्राप कभी खाली नहीं जाता है। ये हारेंगे और बुरी तरह हारेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव हों या हाल के 2026 के विधानपरिषद चुनाव दोनों में भाजपा की हार ने साबित कर दिया है कि अब जनता के बीच इनके जुमलों का गु्ब्बारा फूट गया है। भाजपा तेल की फिसलन की ढलान पर है।

जनता के आक्रोश से डर से राजनीति छोड़ रहे भाजपाई कहा कि जनता अब इनको हमेशा के लिए हराने के ‘मूड’ में है, इसीलिए भाजपा से जुड़ा हर राजनीतिक व्यक्ति या तो जनाक्रोश से डरकर राजनीति छोड़ रहा है या दूसरी राजनीतिक पार्टियों के पहले दो विकल्पों में करबद्ध अपनी जगह तलाश रहा है। अगला चुनाव महिला-युवा बनाम बीजेपी होगा।

क्या है अखिलेश यादव के वीडियो में अखिलेश यादव ने अयोध्या में दीपोत्सव के बाद का दो वीडियो शेयर किया है। छोटी दिवाली यानी शनिवार को अयोध्या के सरयू तट पर दीपोत्सव का आयोजन किया गया था। इस दौरान 30 लाख दीए जलाने का रिकॉर्ड बनाया गया। दीपोत्सव के बाद दीयों से सरसों तेल बटोर रही गरीब घरों की महिलाओं और बच्चों की कुछ लोग बेंत और छड़ी से पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव का निशाना पिटाई करते इन्ही लोगों पर है। कई लोगों के गले में आयोजन से जुड़ा आई कार्ड भी लटकता दिखाई दे रहा है।