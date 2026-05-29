हवा में टूट जा रहे पुल, ट्रैफिक चलेगा तो क्या होगा? हमीरपुर में निर्माणाधीन ब्रिज ढहने पर अखिलेश का तंज

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हमीरपुर पुल हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि खराब निर्माण कार्यों से पुल और सरकारी ढांचे लगातार गिर रहे हैं।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरने से हुई मजदूरों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद घटना है और राहत-बचाव कार्य तेजी से चलाया जाना चाहिए। साथ ही मृतकों का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार कराने और उनके परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की। अखिलेश यादव ने इस हादसे को लेकर भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासनकाल में होने वाले निर्माण कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि हर काम में भारी कमीशनखोरी के कारण पुल, पानी की टंकियां और सरकारी भवनों जैसी परियोजनाएं कमजोर गुणवत्ता की बन रही हैं।

हमीरपुर पुल हादसे पर अखिलेश ने भाजरपा सरकार को घेरा सपा प्रमुख ने कहा कि कभी पुल गिर रहा है, कभी पानी की टंकी और कभी रेलवे स्टेशन की दीवारें टूट रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जो पुल तेज हवा और बारिश में टूट रहे हैं, उन पर भारी ट्रैफिक चलने पर क्या स्थिति होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसी घटनाएं लोगों में डर और असुरक्षा पैदा कर रही हैं। आपको बता दें हमीरपुर में बेतवा नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल का स्लैब शुक्रवार देर रात अचानक गिर गया। हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई मजदूर मलबे में दब गए थे।

स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF) ने करीब साढ़े सात घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मलबे में फंसे तीन मजदूरों को बाहर निकाला। यह हादसा ललपुरा क्षेत्र में रात करीब 3 बजे हुआ। उस समय तेज आंधी और बारिश चल रही थी। मौसम विभाग के अनुसार, इलाके में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली थीं। बताया जा रहा है कि स्लैब गिरने के समय कई मजदूर उसके नीचे सो रहे थे, जिससे वे मलबे में दब गए।