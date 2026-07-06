अखिलेश जी उठ जाइए सुबह हो गई... कोई रैली क्यों नहीं कर रहे? ओपी राजभर का सपा अध्यक्ष पर तंज

ओपी राजभर ने एक्स पर पोस्ट कर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने दादरी रैली को फ्लॉप बताते हुए दावा किया कि अखिलेश निराश हैं और नई रैली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। राजभर ने कहा कि सिर्फ यादव और मुस्लिम वोटों के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता।

यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। सोमवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट में राजभर ने अखिलेश यादव पर व्यंग्य करते हुए उन्हें चुनावी राजनीति को लेकर निशाने पर लिया। ओपी राजभर ने अपनी पोस्ट की शुरुआत 'गुड मॉर्निंग अखिलेश जी' से करते हुए लिखा, "उठ जाइए, सुबह हो चुकी है। कितना सोएंगे महाराज।" इसके बाद उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने सपने में देखा है कि अखिलेश यादव चुनाव तक आराम की मुद्रा में ही रहने वाले हैं और इसी तरह सोते रहेंगे।

अखिलेश रैली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे- राजभर राजभर ने आगे दावा किया कि दादरी में हुई समाजवादी पार्टी की रैली फ्लॉप रही, जिसके बाद अखिलेश यादव को अपनी राजनीतिक जमीन कमजोर होने का एहसास हो गया है। उन्होंने लिखा कि रैली के नतीजे देखकर सपा प्रमुख अब दूसरी रैली करने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं और उनके करीबी लोग भी यही बात बता रहे हैं। अपने पोस्ट में राजभर ने अखिलेश यादव को निराश और हताश बताते हुए लिखा कि वह उनके "मित्र" हैं और मित्र होने के नाते उनकी चिंता करते हैं। उन्होंने लिखा, “उठ जाइए महाराज। हम तो आपके मित्र हैं। मित्रता की वजह से आपकी चिंता रहती है।”

राजभर का अखिलेश पर तीखा तंज पोस्ट के अंत में ओपी राजभर ने सपा के वोट बैंक पर भी टिप्पणी की। उन्होंने लिखा, “सिर्फ यादव और मियां भाई के वोट से काम नहीं बनेगा मित्र। ना ट्विटर, एसी-पीसी काम करेगा। इसलिए उठ जाग मुसाफ़िर भोर भयो।” ओपी राजभर और अखिलेश यादव के बीच पिछले कुछ समय से लगातार राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिल रही है। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए प्रदेश में सियासी आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। राजभर लगातार समाजवादी पार्टी और उसके नेतृत्व पर हमलावर हैं, जबकि सपा भी भाजपा और उसके सहयोगी दलों को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की रणनीति अपना रही है।