बुलडोजर सबसे नहीं संभलता अखिलेश जी, कर लिया तांडव? सपा के रोड शो में बच्चे की मौत पर राजभर बोले
यूपी के गोरखपुर में अखिलेश यादव के रोड शो में बच्चे की मोत पर ओमप्रकाश राजभर ने सपा को घेरा है। राजभर ने कहा कि अखिलेश जी बुलडोजर सबसे नहीं संभलता। कर लिया सड़क पर तांडव? मित्र अखिलेश यादव जी करा आए बेइज़्ज़ती गोरखपुर में?
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के गोरखपुर में रोड शो को लेकर सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तीखा हमला बोला है। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव की पीडीए रथयात्रा पर कटाक्ष करते हुए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश जी बुलडोजर सबसे नहीं संभलता। सुभासपा अध्यक्ष ने कहा, " मित्र अखिलेश यादव जी करा आए बेइज़्ज़ती गोरखपुर में? कर लिया सड़कों पर तांडव?। इसी तांडव के बीच गोरखपुर में आपके गुंडों ने एक मासूम की जान ले ली।
राजभर ने गुरुवार को एक्स पर सपा अध्यक्ष की गोरखपुर में निकाली गयी रथयात्रा को उद्दंडता और अराजकता का पर्याय बताया। इसी तांडव के बीच गोरखपुर में आपके गुंडों ने एक मासूम की जान ले ली। सड़क पर कूद-फांद कर रहे आपके लोडरों के कारण 13 साल के एक मासूम को जान गंवानी पड़ी। आपके रोड शो में शामिल बुलडोजर ने आर्यवर्धन की जान ली है।
अराजकता और उद्दंडता के कुछ और कर ही नहीं सकते
राजभर ने कहा कि मैं मांग करता हूं कि आर्यवर्धन की मौत के मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और जो लोग भी इसमें शामिल हों उनपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। सोचने वाली ये है कि आप ने भी न दु:ख प्रकट किया न संवेदना जतायी, मगर वहीं पर स्वतंत्रता सेनानियों की जाति खोजने का समय मिल गया आपको। ये है आपकी उद्दंड राजनीति। 'बुलडोजर' सबसे नहीं संभलता मित्र...पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि आप लोग सिवाय अव्यवस्था, अराजकता और उद्दंडता के कुछ और कर ही नहीं सकते।
गीता प्रेस से एक भगवद्गीता खरीद लिये होते, सद्बुद्धि मिलती
और हां...हम समझ सकते हैं कि आप गोरखपुर गये, मगर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर नहीं गये! कम से कम गीता प्रेस ही चले गये होते। एक भगवद्गीता खरीद लिये होते, सद्बुद्धि मिलती। मगर आपको माफियापरस्ती से ही फुरसत नहीं। उसी चौरीचौरा के पास तरकुलही माई का मंदिर था, वहीं माथा टेक लिए होते, लेकिन आपको तो दाढ़ी-टोपी वालों से डर लगता है कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाएं। ख़ैर, गुंडई के प्रदर्शन के चक्कर में ये भूल गये कि आप इंडी वाले भी हैं। कम से कम कांग्रेस वाले अपने बड़के भैया का भी झंडा, बैनर लहरवा दिये होते एक दो जगह पर। हम आपको मित्र की तरह समझाते हैं, लेकिन आपको और आपके लोडरों को मिर्ची लग जाती है! बार बार कह रहे हैं कि लोफरों की संगत छोड़ दीजिए और बड़े-बुजुर्गों से ज्ञान लीजिए। तभी पार्टी बचेगी नहीं तो 2027 में सत्यानाश तय है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें