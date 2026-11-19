गोरखपुर में बच्चे की मौत पर अखिलेश का आया बयान, योगी पर बोला हमला, शेयर किया JCB वाला वीडियो
गोरखपुर में हुई 13 साल के बच्चे की मौत को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव का बयान आया है। उन्होंने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए जेसीबी वाला वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है।
Akhilesh Yadav: गोरखपुर में सपा की पीडीए रथ यात्रा के दौरान हुई एक बच्ची की मौत को लेकर सियासत शुरू हो गई है। परिजनों ने सपा की रैली में इस्तेमाल हुई जेसीबी से बच्चे की मौत का आरोप लगाया है। इसको लेकर अब भाजपा अब विपक्ष पर हमलावर हो गई है। सीएम योगी ने सपा की रैली में हुए बच्चे की मौत की आलोचना करते हुए अखिलेश पर निशाना साधा और सपाइयों को बच्चे की मौत का जिम्मेदार बताया। गोरखपुर में हुई 13 साल के बच्चे की मौत को लेकर अब अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी पर हमला बोलते हुए अखिलेश ने हादसे का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। अखिलेश ने दावा किया है कि जो जेसीबी सपा की रैली में शामिल हुई थी उससे बच्चे की जान नहीं गई है।
सोशल मीडिया एक्स पर लिख पोस्ट में अखिलेश यादव ने कहा, ये वीडियो गवाह है कि गोरखपुर में एक युवक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के बारे में उप्र के मुख्यमंत्री जिस प्रकार बिना किसी सबूत के दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, वो बेहद निंदनीय है और एक बेहद निम्नस्तरीय राजनीति का उदाहरण भी। इस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि वहाँ न कोई रोड शो है न रैली जिस पर उप्र के मुख्यमंत्री जी दोष मढ़ रहे हैं। इस हादसे पर सियासत का खेल खेलने से मृतक के शोक संतप्त परिवारवालों के साथ भी अन्याय हो रहा है। इस हादसे की सर्वोच्च स्तरीय जाँच हो और सच को उजागर किया जाए। हृदयहीन-असंवेदनशील लोग सिर्फ़ राजनीति करते हैं, एक बच्चे के जाने का दुख परिवारवाले ही समझ सकते हैं।
अखिलेश ने याद दिलाया लखनऊ का अग्निकांड
अखिलेश यादव ने दूसरी पोस्ट में भाजपा को लखनऊ अग्निकांड की याद दिलाई। उन्होंने लिखा, किसी मासूम की हादसे में हुई मृत्यु से हम सब आहत हैं और परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते है और अपने लोगों से उस परिवार से मिलकर उनकी हर संभव सहायता करने के लिए कह चुके हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे पर राजनीति करनेवाले लोग याद रखें कि उन्होंने लखनऊ अग्निकांड में युवा मृतक की दुखी माँ के साथ कैसा दुर्व्यवहार करते हुए उन्हें धमकी दी थी। शोक का नाटक करनेवालों का स्वांग जनता समझ चुकी है।
बच्चे की मौत पर सीएम योगी ने सपा के रोड शो की आलोचना की
इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के रोडशो के दौरान 13 साल के एक लड़के की मौत पर सपा की कड़ी आलोचना की। मुख्यमंत्री ने पार्टी को गुंडागर्दी और कानून-व्यवस्था की कमी का पर्याय बताया और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, 'किसी मासूम की हादसे में हुई मृत्यु से हम सब आहत हैं और परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते है और अपने लोगों से उस परिवार से मिलकर उनकी हर संभव सहायता करने के लिए कह चुके हैं।' सीएम ने उस घटना का जिक्र किया, जिसमें स्थानीय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता ओंकार सिंह के बेटे आर्यवर्धन को कथित तौर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के रोडशो में शामिल एक जेसीबी मशीन ने कुचल दिया था। उन्होंने पूछा, 'उस मासूम लड़के की क्या गलती थी, जो मुश्किल से 13 साल का था?' उन्होंने आरोप लगाया कि सपा ने उस बच्चे को अपने रोडशो का शिकार बना दिया। मुख्यमंत्री ने सपा को गुंडागर्दी, अराजकता, दंगों और कर्फ्यू का पर्याय बताया।
गोरखपुर में सपा के रोडशो के दौरान हुई बच्चे की मौत
कैंट थाना क्षेत्र के झारखंडी में बुधवार को जेसीबी की चपेट में आने से भाजपा नेता के 13 वर्षीय बेटे आर्यवर्धन सिंह की मौत हो गई। वह चौरीचौरा विधानसभा क्षेत्र के राजधानी गांव निवासी भाजपा नेता ओंकार सिंह का बेटा था। परिजनों का आरोप है कि जेसीबी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोड शो से लौट रही थी। हादसे के बाद घायल छात्र को एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।