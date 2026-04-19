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चायवाले आर्यन को अखिलेश ने लखनऊ बुलाया; पीतल का पतीला दिया, बोले- जो अपमानित, वो हमारे साथ

Apr 19, 2026 04:22 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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फतेहपुर के चायवाले आर्यन को लखनऊ बुलाकर सपा अध्यक्ष अखिलेश ने पीतल के बर्तन दिए। इस दौरान उन्होने कहा कि जिसका अपमान हो रहा है, वो सभी हमारे साथ हैं। आर्यन ने आरोप लगाया था कि फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम ने दुकान पर चायपत्ती का सैंपल लिया। साथ ही एल्यूमिनियम के बर्तन में चाय बनाने पर चेतावनी दी थी

चायवाले आर्यन को अखिलेश ने लखनऊ बुलाया; पीतल का पतीला दिया, बोले- जो अपमानित, वो हमारे साथ

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में चाय बेचने वाले आर्यन यादव का मामला राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। रविवार को अखिलेश यादव ने आर्यन यादव को लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी मुख्यालय बुलाया और उसे पीतल के बर्तन व थर्मस भेंट किए। इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि आगे भी उसकी मदद की जाएगी। अब आर्यन और उसके पिता शेषमन यादव एल्यूमिनियम के बजाय पीतल के बर्तन में चाय बनाकर बेचेंगे।

एल्यूमिनियम के बर्तन में चाय बनाने पर चेतावनी मिली थी

दरअसल, आर्यन यादव ने हाल ही में आरोप लगाया था कि फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम उसकी दुकान पर पहुंची और चायपत्ती का सैंपल लिया। साथ ही अधिकारियों ने एल्यूमिनियम के बर्तन में चाय बनाने पर आपत्ति जताते हुए चेतावनी दी। आर्यन ने यह भी दावा किया कि दो महीने पहले अखिलेश यादव के उसकी दुकान पर चाय पीने के बाद से कुछ दबंग उसे परेशान कर रहे हैं।

अखिलेश के चाय पीने के बाद दबंग कर रहे परेशान- आर्यन

आर्यन के अनुसार, कुछ दिन पहले दबंगों ने उसकी दुकान पर आकर मारपीट की, जिसमें कई लोग घायल हुए। इस घटना से घबराकर उसने दुकान बंद करने और गांव छोड़ने तक की बात कह दी थी। उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी परेशानी साझा की, जिसके बाद यह मामला तेजी से सुर्खियों में आ गया।

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अखिलेश ने आर्यन को दिए पीतल के बर्तन

मामला जब अखिलेश यादव तक पहुंचा तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए आर्यन को लखनऊ बुलाया। सपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश ने आर्यन और उसके पिता को मंच पर बुलाकर पीतल के बर्तन सौंपे। उन्होंने कहा कि फिलहाल यही बर्तन उपलब्ध हो सके हैं, लेकिन आगे और भी दिए जाएंगे। उन्होंने इसे पीड़ित के सम्मान से जोड़ते हुए कहा कि जिन लोगों का अपमान हुआ है, वे अब उनके साथ हैं।

झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी मिल रहीं- आर्यन

इस दौरान आर्यन यादव ने मीडिया को बताया कि उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं। उसके मुताबिक, कुछ लोग उसे केस वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं और ऐसा न करने पर झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। इस पर अखिलेश यादव ने उसे भरोसा दिलाया कि वह डरने की जरूरत नहीं है और उसके खिलाफ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।

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अखिलेश के चाय पीने के बाद चर्चा में आया था आर्यन

गौरतलब है कि दो महीने पहले फतेहपुर दौरे के दौरान अखिलेश यादव ‘शेषमन की फेमस चाय’ दुकान पर रुके थे। उस समय आर्यन द्वारा पिलाई गई चाय की उन्होंने खुलकर तारीफ की थी, जिसके बाद आर्यन की दुकान काफी चर्चित हो गई थी और दूर-दूर से लोग वहां चाय पीने पहुंचने लगे थे।

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