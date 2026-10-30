बड़ी देर कर दी.., अमित शाह के यूपी में UCC लागू करने वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार
यूपी में तीसरी बार सरकार बनने यूसीसी लागू करने वाले अमित शाह के बयान पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बड़ी देर कर दी मेहरबां आते-आते।
गृह मंत्री अमित शाह के यूपी में यूसीसी लागू करने वाले बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि बड़ी देर कर दी मेहरबां आते-आते। दरअसल, इससे पहले आज लखनऊ में आयोजित बीजेपी कार्यसमिति की बैठक के दौरान अमित शाह ने कहा कि 2027 में तीसरी बार सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार 'अंगद के पांव' की तरह अडिग है। इसे कोई हिला नहीं सकता। इसपर प्रेसवार्ता के दौरान अखिलेश पलटवार करते हुए जवाब दिया।
इसके अलावा प्रेसवार्ता से पहले अखिलेश यादव ने कांती सिंह, मान सिंह, आशुतोष सिन्हा, आकाश अग्रवाल, लाल बिहारी यादव नव निर्वाचित विधान परिषद सदस्यों का सपा कार्यालय में स्वागत किया। इसके बाद अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि विधान परिषद चुनाव में महिला शिक्षकों ने शत-प्रतिशत भाजपा के खिलाफ वोट किए हैं। ये जनादेश इस बात का है कि शिक्षक व स्नातक भाजपा के खिलाफ है। धूमधाम मचाने वाले धड़ाम से गिर गए, संजनेय त्रिपाठी को हराते-हराते भाजपा का काम तमाम कर दिया। ये जो हार हुई है उनकी, कहने को भले ही पांच सीटें हारे हैं, लेकिन सही देखा जाए तो भाजपा 50 जिलों में हारी है।
अखिलेश बोले- भाजपा में भगदड़ मचेगी
अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की खिड़की टिकट लेने वालों से खाली दिखाई देगी। भाजपा में भगदड़ मचेगी। मुख्यमंत्री को ये सोचना है कि एक्सप्रेसवे से जाएंगे या ट्रेन बुक कराकर जाएंगे। भाजपा फ्लाप शो बन गया है। छल से छह सीटें जीते हैं। भाजपा का सब गणित गड़बड़ा गया है। व्यापारी हमारे साथ, ब्राह्मण हमारे साथ, वैश्य समाज हमारे साथ, कायस्थ समाज हमारे साथ है। इससे सपा की मजबूती का अंदाजा लगाया जा सकता है।
केजी से पीजी तक पढ़ाई समाजवादी सरकार में मुफ्त होगी
अखिलेश ने कई वादे किए। अखिलेश ने सपा सरकार बनने पर यूपी के सभी स्पोर्टस सेंटर के वन क्लास बनाएंगे। उन्होंने वादा किया कि केजी से पीजी तक पढ़ाई समाजवादी सरकार में मुफ्त होगी। सपा 80 में 80 लोकसभा सीटें जीत जाएगी, फिर भी हम बैलेट से चुनाव की मांग करेंगे। अमेरिका जैसा देश बैलेट से चुनाव कराता है, तो भारत में क्यों नहीं बैलेट से चुनाव हो सकता है अमेरिका का बर्गर खाना सीख गए, लेकिन चुनाव में सुधार नहीं सीख पाए। चुनाव आयोग पर प्रश्नचिह्न लगा है। सपा 2022 से यह कह रही है कि भाजपा ने बेमानी की है। वोटर लिस्ट में सुधार की जरूरत है। वोट वाले दिन भाजपा वाले फर्जी आधार कार्ड बनाकरवोट डलवाते हैं। इस सरकार ने समय-समय पर डेटा एकत्र कराया है। सरकार इस डेटा को बेच रही है। देखा होगा, नोएडा में बैंक का 35 करोड़ रुपये गायब हो गया। सबसे अधिक साइबर फ्राड यूपी में हो रहा है। डेटा बचाने के लिए सरकार ने कोई ठोस नीति नहीं बनाई। लोकतंत्र को स्वस्थ्य बनाना विपक्ष की जिम्मेदारी है। भाजपा ने 26 हजार स्कूल बंद कराकर 27 हजार शराब के ठेके खुलवाए हैं। इतने स्कूलों के बंद होने से शिक्षकों के सवा लाख पद कम हो जाएंगे।
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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें