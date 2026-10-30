बड़ी देर कर दी.., अमित शाह के यूपी में UCC लागू करने वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार

यूपी में तीसरी बार सरकार बनने यूसीसी लागू करने वाले अमित शाह के बयान पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बड़ी देर कर दी मेहरबां आते-आते।

गृह मंत्री अमित शाह के यूपी में यूसीसी लागू करने वाले बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि बड़ी देर कर दी मेहरबां आते-आते। दरअसल, इससे पहले आज लखनऊ में आयोजित बीजेपी कार्यसमिति की बैठक के दौरान अमित शाह ने कहा कि 2027 में तीसरी बार सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार 'अंगद के पांव' की तरह अडिग है। इसे कोई हिला नहीं सकता। इसपर प्रेसवार्ता के दौरान अखिलेश पलटवार करते हुए जवाब दिया।

इसके अलावा प्रेसवार्ता से पहले अखिलेश यादव ने कांती सिंह, मान सिंह, आशुतोष सिन्हा, आकाश अग्रवाल, लाल बिहारी यादव नव निर्वाचित विधान परिषद सदस्यों का सपा कार्यालय में स्वागत किया। इसके बाद अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि विधान परिषद चुनाव में महिला शिक्षकों ने शत-प्रतिशत भाजपा के खिलाफ वोट किए हैं। ये जनादेश इस बात का है कि शिक्षक व स्नातक भाजपा के खिलाफ है। धूमधाम मचाने वाले धड़ाम से गिर गए, संजनेय त्रिपाठी को हराते-हराते भाजपा का काम तमाम कर दिया। ये जो हार हुई है उनकी, कहने को भले ही पांच सीटें हारे हैं, लेकिन सही देखा जाए तो भाजपा 50 जिलों में हारी है।

अखिलेश बोले- भाजपा में भगदड़ मचेगी अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की खिड़की टिकट लेने वालों से खाली दिखाई देगी। भाजपा में भगदड़ मचेगी। मुख्यमंत्री को ये सोचना है कि एक्सप्रेसवे से जाएंगे या ट्रेन बुक कराकर जाएंगे। भाजपा फ्लाप शो बन गया है। छल से छह सीटें जीते हैं। भाजपा का सब गणित गड़बड़ा गया है। व्यापारी हमारे साथ, ब्राह्मण हमारे साथ, वैश्य समाज हमारे साथ, कायस्थ समाज हमारे साथ है। इससे सपा की मजबूती का अंदाजा लगाया जा सकता है।