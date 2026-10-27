सपा में आते ही बीजेपी के पूर्व सांसद को अखिलेश का तोहफा, बेटी को दिया टिकट

सपा में आते ही बीजेपी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यत को अखिलेश ने तोहफा दिया है। पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप की बेटी कीर्ति कश्यप को बरेली की बिथरी चैनपुर विधानसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को पार्टी में शामिल होने वाले आंवला भाजपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप को सदस्यता के बाद तोहफा दिया है। पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप की बेटी कीर्ति कश्यप को बरेली की बिथरी चैनपुर विधानसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया है। विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी यहां चुनाव हार गई थी। धर्मेंद्र कश्यप का इन क्षेत्रों में काफी अच्छी पकड़ है, इसीलिए उनकी बेटी को उम्मीदवार घोषित किया गया है।

आपको बता दें कि आंवला भाजपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप और उनकी पुत्री कीर्ति कश्यप के साथ आंवला से ही लोकसभा उम्मीदवार रहे सैयद आबिद अली मंगलवार को समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की उपस्थिति में इन लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। अखिलेश ने समाजवादी पार्टी में शामिल सभी नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि कई नेता जो अलग-अलग दलों से चुनाव में आमने-सामने थे, आज वे सभी पीडीए के एक छत के नीचे, एक दल में पीडीए के मजबूत पिलर के रूप में एक साथ खड़े है।

ये नेता भी सपा में शामिल इसके अलावा चेयरमैन आलापुर बदायूं फहीमुद्दीन, श्रावस्ती से भाजपा नेता देव प्रताप सिंह, तेज प्रताप सिंह, रंजीत गिरी गोस्वामी पूर्व प्रत्याशी करनैलगंज विधानसभा, बहराइच के बसपा नेता संतोष तिवारी शामिल हुए। इनके अलावा पंकज कुमार वर्मा सोनी, उन्नाव से सर्वेश कुमार वर्मा, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय साहू-राठौर सभा अनुज कुमार साहू, बरेली के डा. विनोद विश्वकर्मा, उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ के उपाध्यक्ष श्याम सुन्दर बाल्मीकि, सूरजपाल बाल्मीकि, विजय चौहान, गुरुप्रसाद बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। धर्मेंद्र कश्यप ने कहा कि लोग भाजपा से त्रस्त हो गए हैं। इस सरकार में पिछड़े-दलितों को न्याय नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में मछुआ समुदाय में जाकर पार्टी को मजबूत करूंगा।