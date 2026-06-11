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2027 को लेकर बागियों का मूड भांपेंगे अखिलेश, 150 सीटों पर प्रत्याशियों का नाम 'फाइनल', जुलाई में घोषणा संभव

Dinesh Rathour लखनऊ, वार्ता
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अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी सपा ने उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव अब बागियों का मूड भांपने में लगे हैं। ऐसे में कई विधायकों का टिकट कटना तय माना जा रहा है।

2027 को लेकर बागियों का मूड भांपेंगे अखिलेश, 150 सीटों पर प्रत्याशियों का नाम 'फाइनल', जुलाई में घोषणा संभव

Samajwadi Party: यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी भले ही अभी उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा न कर रही हो, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने संभावित प्रत्याशियों को संकेत देने शुरू कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार पार्टी की इस रणनीति के पीछे असली मंशा उस विधानसभा क्षेत्र में उभरने वाले असंतोष और बागियों का रूख भांपना है। सूत्रों ने बताया कि पार्टी ने यह रणनीति इसलिए अपनाई है ताकि उम्मीदवारों को जनता के बीच जाने, संगठन मजबूत करने और चुनावी तैयारी के लिए ज्यादा समय मिल सके।

समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और वर्तमान सांसद के मुताबिक, मौजूदा समय में सपा अपने प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने में जुटी है। करीब 150 ऐसी सीटें हैं जहां सपा के उम्मीदवार लगभग तय माने जा रहे हैं। जुलाई के अंत तक इन नामों की आधिकारिक घोषणा भी हो सकती है। उन्होंने बताया, 2012 के विधानसभा चुनाव में भी सपा ने इसी तरह की रणनीति अपनाई थी। इसका एक उद्देश्य संभावित बागियों की पहचान करना भी है। अगर कहीं असंतोष या बगावत है तो उसे चुनाव से पहले ही चिह्नित कर दूर किया जा सकेगा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी के मुताबिक अंबेडकरनगर, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, अयोध्या, बस्ती, बलिया और वाराणसी जैसे जिलों की अधिकतर सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं।

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कुछ विधायकों का कटेगा टिकट

विधानसभा चुनाव में पार्टी कुछ ही विधायकों का टिकट काट सकती है, अधिकतर मौजूदा विधायकों को दोबारा मौका मिलने की संभावना है। सूत्रों की मानें तो सपा नेतृत्व अब तक करीब 40 जिलों की 150 से ज्यादा विधानसभा सीटों को लेकर संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर चुका है। जिला स्तर पर चल रही इस प्रक्रिया का दूसरा चरण भी जल्द शुरू होने वाला है। पार्टी का लक्ष्य जुलाई के पहले सप्ताह तक उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना है। वरिष्ठ पदाधिकारी की मानें तो सपा की नजर उन नेताओं पर भी है जो वर्तमान में भाजपा, राष्ट्रीय लोकदल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी या अन्य दलों में हैं, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार पाला बदल सकते हैं।

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2027 की जमीन तैयार करने में जुटी सपा

सूत्रों की मानें तो पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक निर्देश भी चर्चा में है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो संगठनात्मक पदों पर बैठे नेता विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हें पहले अपना पद छोड़ना होगा। सूत्रों की मानें तो अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की वकालत करते रहे हैं और कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर उनका रुख सकारात्मक माना जाता है। सपा के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक, अगर दोनों दलों में गठबंधन होता है तो किन सीटों पर समझौता होगा, इस पर अभी मंथन जारी है। गौरतलब है कि सपा ने 2027 के चुनाव की जमीन अभी से तैयार करनी शुरू कर दी है। संभावित उम्मीदवारों को पहले से संकेत देकर पार्टी न केवल संगठन को सक्रिय कर रही है, बल्कि संभावित अंदरूनी चुनौतियों को भी समय रहते भांपना चाहती है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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