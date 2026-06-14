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'नेता जी' की राह पर अखिलेश; आगरा में अपनों से मिले, 6 घंटे में 5 करीबियों के घर गए

sandeep हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, आगरा
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सपा प्रमुख अखिलेश यादव विजन इंडिया कार्यक्रम से एक दिन पहले आगरा पहुंचे। उन्होंने करीबियों के घर जाकर सुख-दुख में सहभागिता की। दोपहर से रात तक पांच परिवारों से मुलाकात की। इसे उनके जनसंपर्क और संगठन को मजबूत करने की राजनीतिक रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है।

'नेता जी' की राह पर अखिलेश; आगरा में अपनों से मिले, 6 घंटे में 5 करीबियों के घर गए

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव शनिवार को आगरा आए। वह अपने पिता पूर्व मुख्यमंत्री स्व. मुलायम सिंह की राह पर चलते दिखे। विजन इंडिया कार्यक्रम से एक दिन पहले आकर वे अपनों के करीब गए। उन लोगों का दुख बांटा और खुशियों में शरीक भी हुए। दोपहर दो से रात आठ बजे तक अखिलेश पांच करीबियों के घरों पर गए। सपा संस्थापक मुलायम सिंह हों या मौजूदा मुखिया अखिलेश यादव। आगरा से गहरा रिश्ता रहा है। शनिवार को अखिलेश लंबे अंतराल के बाद दो दिन के प्रवास पर आए हैं। रविवार को फतेहाबाद रोड स्थित होटल में उनका विजन इंडिया कार्यक्रम है। इसमें वह ‘छोटा कारोबार, कारोबारी क्यों हो रहा बर्बाद’ विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करेंगे। जिले भर से चुनिंदा कारोबारी इसमें शरीक होंगे। लेकिन इस कार्यक्रम में शरीक होने से पहले वह शनिवार को ही आगरा आ गए। शहर के कई छोर पर अपनों के बीच गए। इसके राजनैतिक मायने भी हैं।

कोई कोर-कसर छोड़ना नहीं चाहते अखिलेश

पार्टी नेताओं के मुताबिक अखिलेश को आगरा से पर्याप्त समर्थन नहीं मिलने का हमेशा मलाल रहा है। जबकि उन्होंने आगरा को बहुत कुछ दिया है। कई मंत्री बनाए तो कई को दर्जा प्राप्त मंत्री के पद से नवाजा भी है। वह कई बार राजनैतिक मंचों, पार्टी की रैलियों में अपना दर्द बयान भी कर चुके हैं। अब 2027 का रण सामने है। पार्टी के लिए करो या मरो की स्थिति है। इसलिए वह इस बार कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहते। पुरानों को एकजुट करना और नयों को जोड़ने के मंत्र पर काम कर रहे हैं। कई स्थानों पर ‘सत्ताईस के सत्ताधीश’ सुस्वागतम वाले होर्डिंग्स, बैनर भी जोश बढ़ा रहे थे।

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सांसद सुमन के परिवार को सांत्वना

सबसे पहले करीब दो बजे अखिलेश यादव पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर पहुंचे। वहां उन्होंने सांसद सुमन के नाती की असमय मौत पर दुख जताया। दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देकर परिवार को सांत्वना दी। यहां सपा सुप्रीमो करीब आधा घंटा तक रुके। पूर्व मुख्य सचिव और वरिष्ठ सपा नेता आलोक रंजन, रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह, पूर्व विधायक रणजीत सुमन, सलोनी ग्रुप के सीईओ दिनेश राठौर भी सांसद आवास पर थे।

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होम्योपैथ पद्मश्री डा. आरएस पारीक से मिले अखिलेश

दोपहर करीब 2:30 बजे अखिलेश विख्यात होम्योपैथ पद्मश्री डा. आरएस पारीक के आवास पर पहुंचे। डा. पारीक का आशीर्वाद लिया। लंबी बातचीत हुई। सबसे ज्यादा सपा के संस्थापक स्व. मुलायम सिंह के बारे में बातें हुईं। डा. पारीक उन्हें नेताजी के साथ के अपने संस्मरण सुनाते रहे। इस चर्चा में डा.आलोक पारीक, डा.आदित्य पारीक, डा. निकिता पारीक भी शामिल हुए। यहां अखिलेश ने नाश्ता किया। करीब 4:15 बजे तक डा.पारीक के निवास पर रहे। इसके बाद वे विकास महाजन के आवास, लायर्स कालोनी, रिजवान रईसुद्दीन के आवास, धौलपुर हाउस एमजी रोड और दिव्य कृष्ण गुरु के आवास, ट्रांस यमुना कालोनी और सबसे अंत में बरौली अहीर निवासी चरण सिंह पहलवान के आवास पर भी गए। आखिर में वह रात्रि विश्राम के लिए होटल मुगल शेरेटन चले गए।

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