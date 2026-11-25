समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सबसे पहले पांच नाम घोषित कर पांच संदेश देने की कोशिश न सिर्फ विरोधी दलों बल्कि गठबंधन के साथी कांग्रेस को भी देने की कोशिश की है।

यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी (सपा) ने मंगलवार देर रात अपने पांच उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। इस सूची में पांच में से चार नाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों के हैं और ये चारों ही मुस्लिम चेहरे हैं, जबकि पांचवां नाम बुंदेलखंड की ललितपुर सीट से ओबीसी महिला चेहरे का है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की इस पहली लिस्ट को महज उम्मीदवारों की घोषणा भर नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसके जरिए पार्टी ने एक साथ कई बड़े सियासी संदेश दिए हैं। ओवैसी के 'अब्दुल' वाले नैरेटिव से लेकर भाजपा के 'राधे-राधे' और आक्रामक हिंदुत्व की काट तक, अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति साफ कर दी है।

सपा ने जो पांच नाम घोषित किए हैं उनमें सहारनपुर की दो सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। यहां की बेहट से उमर अली खान, सहारनपुर देहात से आशु मलिक, शामली की कैराना से नाहिद हसन, अमरोहाा से महबूब अली और बुंदेलखंड की ललितपुर सीट से ज्योति लोधी को टिकट दिया है। अखिलेश ने इन पांच नामों के जरिए सीधे तौर पर पांच संदेश देने की कोशिश की है।

मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोपों पर बैकफुट की बजाय फ्रंट फुट पिछले विधानसभा चुनाव (2022) में सपा मुस्लिम उम्मीदवारों और मुस्लिम मुद्दों को लेकर काफी रक्षात्मक (बैकफुट) नजर आई थी। उस वक्त पार्टी की रणनीति यह थी कि कहीं भाजपा चुनाव को पूरी तरह हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण की तरफ न मोड़ दे। यहां तक की अखिलेश यादव के मंच पर इसका नजारा देखने को मिलता था। अब 2027 के चुनाव से ठीक पहले जारी पहली ही सूची में पांच में से चार मुस्लिम चेहरों को उतारकर अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि इस बार वे इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेलेंगे।

ओवैसी के अब्दुल नैरेटिव और इमरान मसूद पर दबाव एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि सपा में मुसलमानों को 'अब्दुल' की तरह केवल वोट बैंक समझा जाता है और उन्हें उचित राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिलती। चार मुस्लिम नाम सबसे पहले घोषित कर सपा ने ओवैसी के इस नैरेटिव की हवा निकालने की कोशिश की है। दूसरी तरफ, सहारनपुर की बेहट और सहारनपुर देहात सीटों पर कांग्रेस भी दावेदारी कर रही थी और सांसद इमरान मसूद अपने करीबियों के लिए पैरवी कर रहे थे। लेकिन उमर अली खान और आशु मलिक के नामों पर मुहर लगाकर सपा ने गठबंधन में अपने बड़े भाई होने और जिताऊ सीटों पर समझौता न करने का कड़ा संदेश इमरान मसूद और कांग्रेस नेतृत्व को दे दिया है।

पिछले चुनाव की गलतियों से सबक और बसपा पर नजरें 2022 के चुनाव में सपा के मुस्लिम मुद्दों पर खामोश रहने और टिकट वितरण में हिचकने का सीधा फायदा पश्चिमी यूपी में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को सीट के रूप में भले नहीं मिला लेकिन वोट ठीकठाक हासिल हुए थे। कई सीटों पर मुस्लिम वोटों के बिखराव के कारण सपा को नजदीकी हार का सामना करना पड़ा था। इस बार अखिलेश यादव पिछली गलतियों को दोहराने के मूड में नहीं हैं और चुनाव से काफी पहले अपने मजबूत मुस्लिम क्षत्रपों को मैदान में उतारकर वोट बैंक को पूरी तरह एकजुट रखने की कवायद शुरू कर दी है।

पश्चिमी यूपी पर खास फोकस, 'राधे-राधे' और ध्रुवीकरण की काट पांच में से चार सीटें (बेहट, सहारनपुर देहात, कैराना और अमरोहा) पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं। पश्चिमी यूपी की सियासत में जाट-मुस्लिम और दलित समीकरण हमेशा निर्णायक रहे हैं। भाजपा जहां सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और 'राधे-राधे' जैसे संदेशों के जरिए हिंदू वोटों को लामबंद करने में जुटी है, वहीं सपा ने अपने सबसे मजबूत गढ़ पश्चिमी यूपी से आगाज कर पीडीए (PDA) के 'अल्पसंख्यक' और 'पिछड़े' (ज्योति लोधी) घटकों को साधने की बिसात बिछाई है।

सभी मशहूर चेहरों पर दांव सपा ने जिन चार मुस्लिम नामों को पहली सूची में जगह दी है, वे अपने-अपने क्षेत्रों की बेहद चर्चित और प्रभावशाली चेहरे हैं। उमर अली खान दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के दामाद हैं, नाहिद हसन कैराना के चर्चित राजनीतिक परिवार से आते हैं, महबूब अली पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक सपा के वरिष्ठतम मुस्लिम चेहरों में शुमार हैं और आशु मलिक पार्टी के मुखर रणनीतिकार हैं।