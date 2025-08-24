Akhilesh Dubey formed a company, policemen spent their black money, six people including three COs are under control कानपुर के वकील ने कंपनी बनाई, पुलिस वालों ने काली कमाई खपाई, तीन सीओ समेत छह पर शिकंजा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAkhilesh Dubey formed a company, policemen spent their black money, six people including three COs are under control

कानपुर के वकील ने कंपनी बनाई, पुलिस वालों ने काली कमाई खपाई, तीन सीओ समेत छह पर शिकंजा

कानपुर में लोगों को रेप के मुकदमों में फंसाकर रंगदारी वसूलने वाले वकील अखिलेश दुबे को जेल भेजने के बाद उसके साम्राज्य पर चोट में सरकार और पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। एसआईटी को जांच में पता चला कि अखिलेश दुबे की कंपनी में पुलिस वालों ने भी पैसे लगाए थे। इसे लेकर तीन सीओ समेत छह को नोटिस भेजी गई है।

Yogesh Yadav कानपुर, प्रमुख संवाददाताSun, 24 Aug 2025 04:12 PM
share Share
Follow Us on
कानपुर के वकील ने कंपनी बनाई, पुलिस वालों ने काली कमाई खपाई, तीन सीओ समेत छह पर शिकंजा

कानपुर में लोगों को रेप के झूठे मुकदमों में फंसाकर रंगदारी वसूलने के आरोप में जेल गए चर्चित वकील अखिलेश दुबे से साठगांठ के संदेह की जद में तीन सीओ, एक इंस्पेक्टर और दो केडीए कर्मी भी आ गए हैं। इन सभी को एसआईटी ने नोटिस भेजकर तलब किया है। एसआईटी में शामिल एक अफसर के मुताबिक इन सभी पर अखिलेश से आर्थिक लेन-देन और अपराध में संलिप्तता के साक्ष्य मिले हैं। सभी को अगले सप्ताह तक जवाब देने को कहा गया है। इसके बाद एसआईटी आगे की कार्रवाई करेगी।

एसआईटी के एक अफसर ने बताया कि अखिलेश दुबे के साथ कुछ पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों का लेन-देन एसआईटी को मिला है। किसी ने अपनी पत्नी तो किसी ने अपने भाई को साझीदार बनाया है। जांच में सामने आया है कि यह पुलिस कर्मी अपनी काली कमाई परिजनों के नाम से अखिलेश की कंपनी में लगाकर मुनाफा लेते थे।

पुलिस कमिश्नरेट के मीडिया प्रभारी एडीसीपी राजेश पांडेय के मुताबिक एसआईटी को कई शिकायतें मिली हैं। प्राथमिक जांच में पुलिस कर्मियों की संलिप्तता को देखते हुए पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है। जिन्हें नोटिस जारी हुआ है उनमें कानपुर में तैनात रहे एसीपी संतोष सिंह (अब हरदोई में सीओ), एसीपी ऋषिकांत शुक्ला (अब मैनपुरी में सीओ), एसीपी विकास पांडेय (अब लखनऊ में सीओ), इंस्पेक्टर आशीष द्विवेदी, केडीए में तैनात रहा केडीए वीसी का पूर्व पीए महेंद्र सोलंकी (अब बस्ती) और केडीए वीसी के पीआरओ कश्यपकांत दुबे को शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:पूजा पाल को BJP वाले मार देंगे, जेल हम चले जाएंगे; अखिलेश बोले- खतरे की हो जांच

तबादले के बाद से गायब है इंस्पेक्टर

इंस्पेक्टर आशीष द्विवेदी पुलिस कमिश्नर कार्यालय में शिकायत प्रकोष्ठ में तैनात थे। अखिलेश दुबे से साठगांठ की शिकायतों के चलते आशीष को डायल-112 में भेज दिया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वह तब से गैरहाजिर है। डायल-112 में अभी तक आमद नहीं दर्ज कराई है। विभाग में चर्चा है कि वह स्लिप डिस्क बीमारी बताकर गैरहाजिर हैं। बता दें भाजपा नेता रवि सतीजा ने आशीष द्विवेदी पर आरोप लगाया था कि जब वह फर्जी रेप केस की शिकायत लेकर पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे तो आशीष ने प्रार्थना पत्र देखते हुए कहा था कि यहां कुछ नहीं होने वाला। इसके डॉक्टर के पास चलो, वहीं से दवा मिलेगी। रवि के मुताबिक तब उन्होंने कहा कि कौन डॉक्टर है। इस पर आशीष उन्हें अखिलेश दुबे के पास ले गया था।

भाजपा सांसद की शिकायत पर जांच और एसआईटी गठित

मिश्रिख से भाजपा सांसद अशोक रावत ने पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजकर शहर में फर्जी रेप केस दर्ज कराकर संपत्तियों पर कब्जा और रंगदारी मांगने की शिकायत की थी। इस पर पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने एसआईटी गठित की। पहला मुकदमा भाजपा नेता रवि सतीजा ने अखिलेश दुबे पर फर्जी रेप केस कराकर रंगदारी मांगने का कराया था। इस मामले में अखिलेश और उसका साथी लवी गिरफ्तार हुआ तो शिकायत करने वाली की झड़ी लग गई। पुलिस ने ऐसे सात मामलों में रिपोर्ट दर्ज की है, जिसमें पांच में अखिलेश दुबे नामजद है।

जांच आगे बढ़ी तो एसआईटी को अखिलेश की करोड़ों रुपये की संपत्तियों की जानकारी हुई। इन संपत्तियों में साझीदार पुलिस कर्मियों का भी पता चलने लगा। एसआईटी अफसरों ने बताया कि अखिलेश दुबे ने करीबियों के नाम से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई, जिसमें पुलिस कर्मियों ने करीबियों के नाम पर पैसा लगाया है। कंपनी का 100 करोड़ के टर्नओवर होने का अनुमान अधिकारी लगा रहे हैं। इस कंपनी में अखिलेश के करीबियों के साथ तीन सीओ रैंक के अफसरों के परिजन विभिन्न पदों पर हैं। इस कंपनी में और भी लोगों का पैसा लगा होने की संभावना एसआईटी जता रही है। एसआईटी में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान लेनदेन की साक्ष्य सामने आए हैं। यह लेन-देन किसलिए किया गया है, इसका जवाब मांगा गया है। जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कॉल डिटेल भी निकाली गई

कमिश्नरेट पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक एसआईटी लंबे समय से इस मामले की जांच कर रही है। जांच के दौरान सीडीआर निकलवाई गई तो बातचीत के भी साक्ष्य मिले हैं। एक दिन में कई-कई बार बातचीत का रिकार्ड एसआईटी के पास है। इसी आधार पर सवाल जवाब किया जाएगा।

मुख्यालय से मिली हरी झंडी

कमिश्नरेट में तैनात रहे पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई से पहले पुलिस आयुक्त ने इसकी सूचना लखनऊ हेडक्वार्टर को दी। वहां साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए। जिसके बाद मुख्यालय से मिली हरी झंडी के बाद नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई।

एडीसीपी राजेश पांडेय के अनुसार एसआईटी को जांच में अखिलेश दुबे से पुलिस और केडीए कर्मियों की सांठगांठ मिली है। सीओ ऋषिकांत शुक्ला, सीओ विकास पांडेय, सीओ संतोष सिंह, इंस्पेक्टर आशीष द्विवेदी, केडीए कर्मी कश्यप कांत दुबे व महेंद्र सोलंकी को नोटिस जारी कर तलब किया है। अगले सप्ताह तक उपस्थित होकर जवाब देने को कहा गया है।

Kanpur Kanpur News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |