फतेहपुरसीकरी में चिश्ती की दरगाह पर अखिलेश, डिंपल जया ने चादर चढ़ाई

उनके साथ राज्यसभा सांसद जया बच्चन और डिंपल यादव भी मौजूद रहीं। अखिलेश यादव ने दरगाह पर चादर पोशी कर मन्नत का धागा बांधा। इस दौरान अखिलेश यादव ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से एसआईआर कार्य में जुटने को कहा। वर्ष 2027 के चुनाव की तैयारी की बात भी कही। बताया गया है कि वर्ष 2012 में भी अखिलेश यादव ने फतेहपुर सीकरी की दरगाह पर मन्नत का धागा बांधा था। दरगाह परिसर में उनके पहुंचने पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी।