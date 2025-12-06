फतेहपुरसीकरी में चिश्ती की दरगाह पर अखिलेश, डिंपल जया ने चादर चढ़ाई

Hindi NewsUP Newsफतेहपुरसीकरी में चिश्ती की दरगाह पर अखिलेश, डिंपल जया ने चादर चढ़ाई
संक्षेप:
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शुक्रवार को हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पहुंचे। उनके साथ राज्यसभा सांसद जया बच्चन और डिंपल यादव भी मौजूद रहीं।
Dec 06, 2025 05:22 pm ISTArun Kumar Tripathi लाइव हिन्दुस्तान
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शुक्रवार को हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पहुंचे।
उनके साथ राज्यसभा सांसद जया बच्चन और डिंपल यादव भी मौजूद रहीं। अखिलेश यादव ने दरगाह पर चादर पोशी कर मन्नत का धागा बांधा। इस दौरान अखिलेश यादव ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से एसआईआर कार्य में जुटने को कहा। वर्ष 2027 के चुनाव की तैयारी की बात भी कही। बताया गया है कि वर्ष 2012 में भी अखिलेश यादव ने फतेहपुर सीकरी की दरगाह पर मन्नत का धागा बांधा था। दरगाह परिसर में उनके पहुंचने पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी।
लेखक के बारे मेंArun Kumar Tripathi
