जयंत 73, राजभर 39, निषाद 31, अनुप्रिया 19 सीट; बीजेपी के सहयोगी दलों का मजाक उड़ाने लगे अखिलेश
जयंत चौधरी को 73, ओपी राजभर को 39, संजय निषाद को 31 और अनुप्रिया पटले को 19 सीट। एनडीए के दलों में सीटों का यह बंटवारा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने करते हुए उनका मजाक उड़ाया है।
यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए इस बार सीधी लड़ाई भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए और सपा-कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के बीच होने की उम्मीद है। दोनों गठबंधनों में सीटों को लेकर रस्साकसी चल रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनडीए में शामिल छोटे दलों को मिलने वाली सीटों की संख्या बताते हुए उनका मजाक उड़ाया है। अखिलेश ने दावा किया कि पीडीए से डरकर भाजपा 403 में से 162 सीटें छोटे सहयोगियों को दे रही है। इसमें सबसे ज्यादा 73 सीट जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल को दी जा रही है। ओपी राजभर की सुभासपा को 39, संजय निषाद की निषाद पार्टी को 31 और अनुप्रिया पटेल की अपना दल को 19 सीटें दी जा रही हैं।
अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि सूत्रों के हवाले से आई ये ख़बर बेहद स्वागत योग्य है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार सामने देखकर, ‘पीडीए’ के दबाव-जवाब में अपने सहयोगी दलों को इधर-उधर छटकने से बचाने के लिए कुछ चुनावी विशेषज्ञों की सलाह पर बड़ी संख्या में सीटें दे रही है। अखिलेश ने कहा कि यूं देखे तो यह एक सराहनीय बात है लेकिन पीडीए की जनसंख्या के अनुपात में ये भी आधे से कम ही है, इसीलिए ये योजना बुरी तरह असफल ही होगी।
अखिलेश ने आगे कहा कि भाजपा का ये बड़ा प्लान इसलिए भी फ़ेल ही होगा क्योंकि राम मंदिर से धर्म-धन चुराकर रामघात करने और बच्चों पर लाठियां चलवाने वाली भाजपा को लोगों ने विदा करने का अब फैसला कर लिया है। इसके साथ ही अखिलेश ने करीब दो दर्जन प्वाइंट में बताया कि क्यों इस बार लोगों ने भाजपा को वोट नहीं देने का फैसला कर लिया है।
अखिलेश ने भाजपा को दुखी-माता का अपमान करने, भ्रष्टाचार-महंगाई-बेरोज़गारी बेतहाशा बढ़ाने, शिक्षा-परीक्षा में महा-घपला करने, स्वास्थ्य सेवाओं को बीमार करने, बिजली के लिए तड़पाने, सड़कों और अन्य निर्माणों को जानलेवा बनाने, चारित्रिक पतन के नये कीर्तिमान बनाने, झूठे मुक़दमों व फ़ेक एनकाउंटर करने, लोगों के घरों-दुकानों पर बुलडोज़र चढ़वाने, लोगों को पुलिस हिरासत में मरवाने, प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक शिक्षालय बंद करवाने वाला बताया।
अखिलेश का भाजपा पर यह भी आरोप
-टीचरों से चारा इकट्ठा करवाने वाले
-आशा, आंगनबाड़ी, सहायिका और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को आंदोलन करने पर मजबूर करने वाले
-व्यापारियों-दुकानदारों-कारोबारियों का अधिकतम मुनाफ़ा घूस में खा जानेवाले
-खिलाड़ियों तक से पैसा खाने वाले
-कलाकारों के यश भारती सम्मान और उनको मिलनेवाली सम्मान राशि समाप्त करने वाले
-किसान, मज़दूर, मेहनतकश और पेशेवरों व अन्य सभी को उनका हक़-अधिकार न देने वाले
-अल्पकालिक अग्निवीर लाकर सालों से भर्ती के लिए मेहनत करनेवालों का मनोबल तोड़ने वाले
-विज्ञान और वैज्ञानिकों को मान न देने वाले
-69000 जैसी अनेक भर्तियों में आरक्षण मारने वाले
-देश की संपत्ति बेचने वाले
-संविधान को बदलने की साज़िश करने वाले
अपना दल का अखिलेश पर पलटवार
अखिलेश यादव की पोस्ट पर अपना दल ने पलटवार किया है। योगी सरकार में मंत्री और अनुप्रिया पटले के पति आशीष पटेल ने कहा कि अपना दल ट्वीट और रीट्वीट का खेल नहीं खेलता, हम ज़मीन पर जनता के बीच काम करने और अपने गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े रहने में विश्वास रखते हैं।
अखिलेश पर तीखा हमला करते हुए आशीष पटेल ने कहा कि एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है। शायद इसी हकीकत से परेशान होकर आप दूसरे के शब्दों को अफ़वाह बताने की कोशिश करते-करते स्वयं ही अफ़वाहों के वाहक बनते जा रहे हैं। जनता सब देख रही है और 2027 में अपना स्पष्ट जनादेश देने जा रही है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।