अखिलेश का सितंबर में चुनाव कराने का चैलेंज; बोले- राम मंदिर दान चोरी से विधानसभा हारेगी बीजेपी

राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए सितंबर में ही विधानसभा चुनाव कराने का चैलेंज दिया है। उन्होंने दावा किया कि अयोध्या में मुआवजा विवाद के बाद अब चढ़ावा प्रकरण के कारण भाजपा को जनता चुनाव में करारा जवाब देगी।

अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेस की। इस दौरान उनके निशाने पर बीजेपी पर रही। उन्होने चैलेंज देते हुए कहा कि ‘‘जो चुनाव नवंबर को कराना चाहते हैं, सितंबर पर करा लें। राम मंदिर दान चोरी से बीजेपी विधानसभा चुनाव हारेगी। सपा अध्यक्ष ने कहा कि अयोध्या की जमीनें लेकर लोगों को सही मुआवजा नहीं दिया, इसलिए 2024 का लोकसभा चुनाव हारे। अब चंदा चोरी से विधानसभा चुनाव हारेंगे। भाजपा से सिर्फ अयोध्या ही नहीं पूरे देश की जनता नाराज है’’। अखिलेश ने कहा कि मंदिर के चंदा चोरी की बात अब गांव-गांव पहुंच गई है। इस बार भाजपा को न चंदा मिलने जा रहा है। न बीजेपी को दान मिलने जा रहा है, न वोट मिलने जा रहा है। इसलिए हर बात को दबाने के लिए कहानी बनाकर बता देते हैं। मेरा कहना है कि मर्यादा का पहला नाम प्रभु राम है, और दूसरा नाम संविधान है। पहले आस्था और मर्यादा से खिलवाड़ किया। अब लोकतंत्र और संविधान से खिलवाड़ करना चाहती है।

सपा ही एक मात्र पार्टी जो टूटी नहीं है- अखिलेश अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो आज तक नहीं टूटी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने संविधान के साथ-साथ भगवान को भी धोखा दिया है। उन्होंने कहा, “इन्होंने संविधान को दगा दिया, भगवान को दगा दिया। जब जनता चंदा चोरी की सच्चाई जानेगी तो विधानसभा चुनाव में इन्हें सत्ता से हटा देगी और इनका सफाया हो जाएगा।” सपा अध्यक्ष ने मांग की कि यदि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ गंभीर है तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपियों के घरों पर भी बुलडोजर चलाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को कानून का समान रूप से पालन करना चाहिए और कार्रवाई में भेदभाव नहीं होना चाहिए।

CCTV कैमरे बंद करके चढ़ावा चोरी- अखिलेश