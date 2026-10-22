‘अब्दुल’ पर टिप्पणी से बचे अखिलेश, बोले- धार्मिक शब्द है, ओवैसी को भाजपा की ‘बी-टीम’ बताया
जेल में बंद आजम खान से मिलने रामपुर पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अब्दुल शब्द पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ये शब्द धार्मिक है। इस दौरान उन्होंने ओवैसी पर जोरदार निशाना साधा।
रामपुर, प्रमुख संवाददाता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के रामपुर दौरे के दौरान 'अब्दुल' शब्द एक बार फिर से राजनीतिक सुर्खियों में आ गया। रामपुर में पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां से मुलाकात के जरिए मुस्लिम मतदाताओं को साधने में जुटे अखिलेश यादव मीडिया द्वारा 'अब्दुल' को लेकर पूछे गए सवाल पर बेहद नपे-तुले अंदाज में बयान देते नजर आए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब्दुल एक धार्मिक और पवित्र शब्द है, इस पर किसी भी प्रकार की राजनीतिक टिप्पणी करने से सभी को बचना चाहिए।
गौरतलब है कि हाल ही में रामपुर से सपा सांसद मोहिब्बुल्लाह नदवी द्वारा 'अब्दुल' को लेकर दिए गए बयान के बाद भाजपा नेता फसाहत अली खां शानू ने तीखा पलटवार करते हुए 'अब्दुल राष्ट्रवादी फ्रंट' का गठन कर दिया था। इसके अलावा एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी टांडा की जनसभा में कहा था कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, बल्कि विधायक और सांसद बनेगा।
BJP को शिक्षा से मतलब नहीं, यूनिवर्सिटी बर्बाद करने की साजिश
जौहर यूनिवर्सिटी की मौजूदा स्थिति पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का शिक्षा या ज्ञान से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है। उन्हें उच्च शिक्षण संस्थानों और छात्रों के भविष्य की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि जौहर यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से बर्बाद करने की मंशा से साजिशें रची गईं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में इतनी तबाही तो शायद किसी तानाशाही सरकार ने भी नहीं मचाई होगी। सपा प्रमुख ने तंज कसते हुए कहा कि सत्ताधारी दल की सोच यही है कि वंचित और अल्पसंख्यक समाज के बच्चे पढ़-लिखकर आगे न बढ़ सकें।
ओवैसी को बताया भाजपा की 'बी-टीम', एम-समीकरण सहेजने की कवायद
रामपुर और आसपास के इलाकों में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की बढ़ती सक्रियता ने समाजवादी पार्टी के पारंपरिक 'एम' (मुस्लिम) समीकरण के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। हाल ही में टांडा में हुई रैली में ओवैसी ने मुस्लिम युवाओं से खुद का नेतृत्व गढ़ने का आह्वान करते हुए सपा पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया था। ओवैसी के इस वार पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने उन्हें सीधे तौर पर भाजपा की 'बी-टीम' करार दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जेल में बंद आजम खां से एक घंटे की लंबी मुलाकात और उनके परिवार से भेंट कर अखिलेश यादव ने मुस्लिम मतदाताओं के बीच भरोसा कायम रखने और पार्टी के पुराने मुस्लिम नेतृत्व के साथ मजबूती से खड़े रहने का स्पष्ट संदेश दिया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
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(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।