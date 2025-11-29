Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAkhilesh asked When bulldozers be used against cough syrup manufacturers Dhananjay Singh demanded CBI investigation
अखिलेश ने पूछा- कफ सिरप वालों पर कब चलेगा बुलडोजर; धनंजय सिंह ने CBI जांच की मांग की है

अखिलेश ने पूछा- कफ सिरप वालों पर कब चलेगा बुलडोजर; धनंजय सिंह ने CBI जांच की मांग की है

संक्षेप:

सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा माफिया जीवी पार्टी है। मुख्यमंत्री पहले कहते थे वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया है, अब हर विभाग में माफिया है। लखनऊ में गिरफ्तार ड्रग तस्कर अमित टाटा जौनपुर के एक बाहुबली के साथ दिखते रहे हैं।

Sat, 29 Nov 2025 08:13 PMDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
share Share
Follow Us on

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा माफिया जीवी पार्टी है। मुख्यमंत्री पहले कहते थे वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया है, अब हर विभाग में माफिया है। लखनऊ में गिरफ्तार ड्रग तस्कर अमित टाटा जौनपुर के एक बाहुबली के साथ दिखते रहे हैं। उनकी गाड़ी का नंबर भी वही है, जो बाहुबली की गाड़ी का है। उन्होंने कहा कि ये जमाना सीबीआई का नहीं बुलडोजर का है। बुलडोजर वहां कब चलेगा? उन्होंने कहा कि एसआईआर के काम में जल्दबाजी क्यों की जा रही है। यह काम संवेदनशील और मेहनत का है। वहीं पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने इस मामले में खुद को बेगुनाह बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने इसको लेकर लंबा-चौड़ा सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी डाला। जिसमें पीएम मोदी और सीएम योगी से सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। साथ ही विरोधियों पर फंसाने का आरोप भी लगाया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अखिलेश ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। एसआईआर के बहाने साजिश रच रही है। एक हजार किसानों ने जान गवां दी भाजपा पर कोई असर नहीं हुआ। सुना है कि भाजपा ने नोएडा में किसी साफ्टवेयर कंपनी को हायर किया है, जो वोटर लिस्ट पर काम कर रही है। उन्होंने सांसद राजीव राय के एक पत्र का उल्लेख किया, जिसमें बताया गया है कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र घोसी के विधानसभा क्षेत्र में 20 हजार मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि एसआईआर के फार्म अधिकांश गांवों तक नहीं पहुंचाए गए हैं। तमाम शिकायतें आ रही हैं। भाजपा और चुनाव आयोग मिले हुए हैं। बीएलओ की मदद के लिए बतौर सहायक नगर पालिका के सफाई कर्मचारी रखे जा रहे है। अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है कि जिन बीएलओ की मौत हो जाए उन्हें ड्यूटी पर न दिखाया जाए। कल रात फतेहपुर में आत्महत्या करने वाले बीएलओ के परिवार से वे मिले। उनके परिजन बता रहे थे कि उनके ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा था।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के हाथ खून से रंग गए हैं। इनकी मदद कौन करेगा, जिनकी जान गई है। वह इस मामले को लोकसभा में उठाएंगे। संविधान के तहत जो अधिकार और आरक्षण मिला है भाजपा उसे छीनने की तैयारी में है। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल आदि उपस्थित रहे।

मृत बीएलओ के परिजन को दिए दो लाख

सपा मुखिया अखिलेश ने जान गंवाने वाले बीएलओ विजय वर्मा के परिवार से भेंट की और उन्हें दो लाख रुपये की आर्थिक मदद दी। उन्होंने सरकार से एक करोड़ रुपये आर्थिक सहायता और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। अखिलेश के सामने मृतक विजय वर्मा की पत्नी संगीता फूट-फूट कर रोने लगी। उनके साथ उनका 20 वर्षीय बेटा हर्षित भी था। विजय वर्मा प्रावि सरांवा मलिहाबाद लखनऊ में शिक्षामित्र थे।

ये भी पढ़ें:क्या वह चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं? अखिलेश के आरोपों पर बोले जयंत चौधरी
ये भी पढ़ें:कोई गाए, मेरा मत बता देना; बिहार चुनाव में RJD पर बने गानों से अखिलेश सावधान
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Akhilesh Yadav Up Latest News Samajwadi Party
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |