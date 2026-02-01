अखिलेश और तेज प्रताप का रिश्ता बिगड़ा, सपा अध्यक्ष से पूछ रहे- पैसा कहां से आता है?

संक्षेप: लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर अपने तेवरों से राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। एक हालिया इंटरव्यू में तेज प्रताप ने सपा चीफ अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि उनके पास पैस कहां से आता है, वह हेलीकॉप्टर से घूमते हैं।

लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर अपने तेवरों से राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। एक हालिया इंटरव्यू में तेज प्रताप ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख और अपने ही रिश्तेदार अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री का बचाव करते हुए तेज प्रताप ने अखिलेश यादव की संपत्ति और उनके लाइफस्टाइल पर सवाल खड़े किए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि चुनाव के दौरान उनका अपमान किया गया था, जिसके कारण अब उनके बीच बातचीत बंद है। 'टोटी चोरी' से लेकर 'हेलीकॉप्टर' तक तेज प्रताप ने अखिलेश यादव को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

जनशक्ति जनता दल अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने यूट्यूबर प्रियंका शर्मा को दिए एक इंटरव्यू में जनता दल, अखिलेश यादव समेत कई अन्य मु्दों पर तीखा हमला बोला। इंटरव्यू के दौरान उनसे धीरेंद्र शास्त्री की धर्म यात्रा को लेकर सवाल किया गया कि अगर भविष्य में ऐसी कोई पदयात्रा निकाली जाती है तो क्या वे उसमें शामिल होंगे। इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि जो लोग सच्चे धार्मिक होते हैं, वे समाज और कौम को जोड़ने का काम करते हैं, न कि उसे तोड़ने का। उन्होंने कहा कि वह स्वयं धार्मिक व्यक्ति हैं और अगर धीरेंद्र शास्त्री उन्हें पदयात्रा के लिए बुलाते हैं तो वह उसमें जरूर शामिल होंगे।

अखिलेश यादव के पास पैसा कहां से आता है जब तेज प्रताप यादव से सवाल किया गया कि अखिलेश यादव ने धीरेंद्र शास्त्री पर कथा पढ़ने के लिए करोड़ों रुपये लेने का आरोप लगाया है। तो उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, 'अखिलेश यादव के पास खुद इतना पैसा कहां से आता है। वह भी तो बढ़िया-बढ़िया गाड़ी से घूम रहे हैं। हेलीकॉप्टर से तांड़व मचा रहे हैं। उन्हें मकान मिल रहा है तो टोटी चोरी हो जा रहा है।'

अखिलेश ने चुनाव के समय अपमान किया तेज प्रताप यादव ने कहा कि पहले उनकी अखिलेश यादव से वीडियो कॉल पर बातचीत होती थी, लेकिन चुनाव उन्होंने अपमान किया तो अब क्यों उनसे बात होगी? उन्होंने कहा, ‘आप सम्मान दीजिए, हम आपको सम्मान देंगे।’ चुनाव प्रचार में शामिल न होने के सवाल पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि अखिलेश यादव महागठबंधन का हिस्सा थे, ऐसे में उनके प्रचार में जाने का सवाल ही नहीं उठता। पारिवारिक रिश्तों को लेकर उन्होंने कहा कि पारिवारिक संबंध अपनी जगह हैं।