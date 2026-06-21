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अखिलेश और उनका परिवार रामद्रोही; बोलने से पहले मर्यादा का ख्याल करें, केशव मौर्य का पलटवार

sandeep हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, प्रयागराज
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प्रयागराज में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर संगम तट पर 8 हजार लोगों के साथ योग करने के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि अखिलेश और उनका परिवार रामद्रोही है।

अखिलेश और उनका परिवार रामद्रोही; बोलने से पहले मर्यादा का ख्याल करें, केशव मौर्य का पलटवार

प्रयागराज में संगम तट पर रविवार को 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने योगाभ्यास कर लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया। योग के बाद उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं को लेकर भी अपनी बात रखी। 8 हजार लोगों के साथ योग करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में डिप्टी सीएम ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आस्था से जुड़े विषयों पर सरकार पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है और किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अखिलेश और उनका परिवार रामद्रोही- केशव प्रसाद

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश और उनका परिवार रामद्रोही है। भगवान श्रीराम करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं। श्रीराम पर बोलने से पहले मर्यादा बनाए रखने की सलाह दी। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार के बाद भारतीय जनता पार्टी 2027 में उत्तर प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास और जनकल्याण के मुद्दों पर जनता का विश्वास लगातार बढ़ रहा है।

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पहला सुख निरोगी काया- केशव मौर्य

इससे पहले योग करने आए लोगों को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि पहला सुख निरोग काया है। प्रतिदिन योग करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 12 साल पहले शुरू हुए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को आज 190 देशों ने अपनाया है। प्रयागराज की रेल सेवा, वायु सेवा बेहतर हो गई। अब प्रयागराज और हल्दिया के बीच जल परिवहन को भी आकार दिया जा रहा है। प्रयागराज के नागरिकों से शहर के विकास को लेकर सुझाव मांगे।

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प्रयागराज के विकास में जनता की भागीदारी जरूरी- केशव

डिप्टी सीएम ने कहा कि जनता की भागीदारी से ही प्रयागराज को और बेहतर, आधुनिक और सुविधाजनक शहर बनाया जा सकता है। संगम किनारे कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने अनिल गुप्ता, प्रभाकर त्रिपाठी आदि को सम्मानित किया। कार्यक्रम में सांसद प्रवीण पटेल, विधायक गुरु प्रसाद मौर्य, विधायक दीपक पटेल, एमएलसी सुरेंद्र चौधरी, प्रभारी अधिकारी प्रमुख सचिव अजय शुक्ला, जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह, जपा काशी प्रांत के उपाध्यक्ष अवधेश गुप्ता, भाजपा के महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता आदि मौजूद रहे।

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