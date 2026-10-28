रंग बदलने में माहिर हैं अखिलेश, राहुल गांधी कंफ्यूज नेता, बसपा की रैली में विपक्ष पर बरसे आकाश आनंद
बुलंदशहर पहुंचे बसपा के नेशनल कोआर्डिनेटर आकाश आनंद ने सपा, कांग्रेस और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। आकाश आनंद ने राहुल गांधी को कन्फ्यूज नेता बताते हुए कांग्रेस को दोगली पार्टी करार दिया। साथ सपा प्रमुख पर भी तंज कसा।
Akash Anand Railly: विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा अब जमीन पर पूरी तरह से डट गई है। गुरुवार को बसपा ने पश्चिमी यूपी से रैली की शुरुआत भी कर दी है। बुलंदशहर की धरती से बसपा के नेशनल कोआर्डिनेटर आकाश आनंद ने सपा, कांग्रेस और भाजपा तीनों पार्टियों पर जोरदार हमला बोला। आकाश आनंद ने राहुल गांधी को कंफ्यूज नेता बताया। कांग्रेस को दोगली पार्टी बताते हुए आकाश आनंद ने सपा मुखिया पर भी तंज कसा। बोले अखिलेश यादव रंग बदलने में माहिर हैं।
बुलंदशहर के अनूपशहर विधानसभा क्षेत्र के गांव खलोर स्थित स्टेडियम में आयोजित बसपा के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आकाश आनंद ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, भाजपा विज्ञापन पर सात हजार करोड़ खर्च कर विकसित और शिक्षित उत्तर प्रदेश का दावा करती है। जबकि भाजपा सरकार में हजारों सरकारी स्कूल ही बंद हो गए हैं। आरक्षण बचाने की दुआई देने पर आकाश आनंद ने कांग्रेस और सपा को भी घेरा। उन्होंने कहा, आरक्षण बचाने के लिए कांग्रेसी और सपाई जंतर-मंतर पर नहीं पहुंचे थे। उन्होंने कांग्रेस को दोगली पार्टी बताते हुए राहुल गांधी को कन्फ्यूज नेता बताया। सपा पर निशाना साधते हुए आकाश आनंद ने कहा, अखिलेश यादव पीडीए की परिभाषा और रंग बदलने में माहिर हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।