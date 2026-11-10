भाजपा सरकार की मिलीभगत से बंट रहे टेंडर, लिंक एक्सप्रेसवे को लेकर अखिलेश ने लगाया बड़ा आरोप

अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए एक लिस्ट शेयर किया है। साथ ही कहा है कि लिंक एक्सप्रेसवे के टेंडर कुछ गिनी-चुनी ही कंपनियों को दिया गया है। भाजपा सरकार पैसा खाकर चुपचाप बैठी है।

UP News: समाजवादी पार्टी चीफ और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। एक लिस्ट शेयर करते हुए कहा है कि लिंक एक्सप्रेसवे के टेंडर कुछ गिनी-चुनी ही कंपनियों को दिया गया है। भाजपा सरकार पैसा खाकर चुपचाप बैठी है। दुनिया को दिखाने के लिए ये 'टेंडर' है। जबकि सारा खेल मेज के 'अंडर' हो रहा है।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मंगलवार को एक लिस्ट शेयर करते हुए पोस्ट लिखा। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा, UPEIDA Link Expressway के टेंडरों में कुछ गिनी-चुनी कंपनियों व कमीशनजीवी महाभ्रष्टाचारी भाजपा सरकार की मिलीभगत से टेंडर आपस में बांट लिए जा रहे हैं। ये दुनिया को दिखाने भर का टेंडर है, दरअसल सारा खेल मेज के अंडर है। ये आपस में मिल-बांटकर खाने की नूरा कुश्ती है, जिसमें भाजपा सरकार पैसा खाकर चुपचाप बैठे अंपायर की तरह आंख-मुंह पर ताला लगाये बैठी है। आपस में टेंडर बांटने का तरीका ये है कि कहीं पर तुम कम तो कहीं हम; पर टेंडर निकले अपना हर दम। मतलब ऊपर-ऊपर तो दिखावटी लड़ाई; अंदर मिलकर दोनों काटें मलाई।'

भाजपा एक्सप्रेसवे नहीं, पैसे बनाते हैं अखिलेश यादव ने एक अन्य पोस्ट में एआई वीडियो शेयर करते हुए योगी सरकार पर तंज कसा। लिखा, 'भाजपाई एक्सप्रेसवे नहीं, अपने पैसे बनाते हैं।दरअसल भाजपा सरकार ने जो भी किया निर्माण, उसके पीछे सिर्फ़ एक मक़सद था भ्रष्टाचार!'

दीयों से तेल बटोरते लोगों के वीडियो पर अखिलेश ने BJP को घेरा इससे पहले अखिलेश यादव ने अयोध्या में सरयू नदी के घाटों पर दीयों से बचा हुआ तेल इकट्ठा करने को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि गरीबों को तेल बटोरने के लिए अपमान और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है।