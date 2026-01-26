संविधान को अपने से नीचे समझना ठीक नहीं, अखिलेश की भाजपाइयों के लिए सलाह

संक्षेप: समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि संविधान को अपने से नीचे समझना ठीक नहीं है। अखिलेश ने बिना नाम लिए योगी पर हमला भी किया।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने एक पोस्ट कर कहा कि संविधान को अपने से नीचे समझना ठीक नहीं है। अखिलेश ने कहा कि भाजपाइयों के लिए नैतिक सलाह भी है। उन्होंने कहा कि जनता पूछ रही है कि जब अपने ऊपर लगे मुक़दमे हटवाए थे तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ऐसा वैध-कार्य किया था?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अखिलेश यादव ने योगी का बिना नाम लिए हमला बोला है कि जो महोदय ‘सनातनी संतों’ का तिरस्कार मंचों से लगातार कर रहे हैं। ⁠जो अपमानजनक अवांछित उपमा दे रहे हैं। ⁠जो अपनी विध्वंसकारी नकारात्मक ‘बुलडोज़री सोच’ के समर्थन में नारे लगवाकर माघमेले के धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं। ⁠जो माघमेले के उपद्रवियों के विरुध्द मुक़दमा दर्ज़ नहीं कर रहे हैं। ⁠वो महोदय मौन ही रहें, यही उनके लिए श्रेयस्कर है।

उन्होंने कहा कि सत्ताकामी भाजपा का धर्म विरोधी चेहरा बेनक़ाब हो गया है। जो हानि होनी थी वो हो गयी है। अब अगर भाजपाई और उनके संगी-साथी माफ़ी भी माँग लेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा क्योंकि मायने उसी माफ़ी के होते हैं, जो मन से माँगी जाती है, मजबूरी से नहीं। शासनाधीश याद रखें हठ, हत करता है। हमलावर अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपाइयों का विचार, वक्तव्य और व्यवहार सदैव असंवैधानिक होता है। सत्ता के अहंकार में डूबी ‘संविधान विरोधी भाजपा’ अब नहीं बचेगी।