न हां, न ना; अखिलेश ने राम मंदिर पर सस्पेंस बढ़ाया, कहा- पवन ने ग्रह-नक्षत्र देखकर जाना तय किया

12 दिसंबर को सपरिवार अयोध्या दौरे वाले कार्यक्रम को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा, पवन पांडेय ने सारे ग्रह नक्षत्र देखकर कार्यक्रम तय किया है।

Akhilesh Yadav: 12 दिसंबर को अयोध्या दौरे को लेकर किए गए सवाल पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अब चुप्पी तोड़ दी है। हालांकि रामलला दर्शन को लेकर अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है उससे सस्पेंस और बढ़ गया है। अयोध्या दौरे को लेकर पत्रकारों के सवाल पर अखिलेश यादव ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा, पूर्व मंत्री तेज नारायण उर्फ पवन पांडेय ने हमारा अयोध्या जाने का कार्यक्रम सारे ग्रह नक्षत्र देखकर तय किया है। अखिलेश के इस जवाब से न तो अयोध्या जाने वाली बात स्पष्ट हो रही है और न ही वह साफ तौर पर मना ही कर पा रहे हैं। फिलहाल अखिलेश यादव अयोध्या जाएंगे या नहीं यह तो 12 दिसंबर को ही पता चलेगा।

यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चंद्रशेखर और ओवैसी के गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, अच्छा किया उन्होंने गठबंधन बना लिया। इस बार जनता इतनी जागरूक है कि वोट जरूर बनवाएगी और वोट डालने जरूर जाएगी। उन्होंने कहा, यूपी विधानभा चुनाव की तारीख 10 जनवरी तक आ जाएगी। भाजपा अगर डर नहीं रही होगी तो डेट आ जाएगी। सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, वह किसी भी निगेटिविटी में न फंसे, इंडिया गठबंधन पहले से काम कर रहा, हम चाहते हैं कि नए गठबंधन वालों को परमानेंट यहां रहना चाहिए। इस दौरान एक पत्रकार ने अखिलेश यादव से सवाल किया, केदारेश्वर मंदिर के बाद हम सभी पत्रकारों को अयोध्या ले चलेंगे? इस पर सपा मुखिया ने कहा, आपको प्रभु श्री राम का बुलावा आए तो चले जाइए मेरे कहने से मत जाना। आप कब जाएंगे? इस सवाल पर अखिलेश बोले-हमारी तारीख पवन पाण्डेय ने बहुत सारे ब्राह्मणों से पूछकर नक्षत्रों को देखकर तय की है कि सूर्य और चंद्रमा सही जगह पर हैं कि नहीं। हालांकि अखिलेश यादव अयोध्या जाएंगे या नहीं इसको लेकर सपा मुखिया ने स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा है।

अखिलेश ने राहुल के बयान का किया समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका फोन टैप करवा रहे हैं वाले राहुल गांधी के बयान का सपा मुखिया अखिलेश यादव ने समर्थन किया। उन्होंने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस दौर में फोन और आधुनिक तकनीक पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यादव ने मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर का आरोप भी लगाया। उन्होंने दावा किया कि मतदाता सूची से 1.27 करोड़ नाम हटा दिए गए हैं और समाजवादी पार्टी के समर्थकों के वोट काटे जा रहे हैं।

भाजपा पर अखिलेश ने लगाए गंभीर आरोप भाजपा पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से लोगों को लाकर उत्तर प्रदेश में मतदाता के रूप में पंजीकृत कराने की तैयारी कर रही है। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के गायब होने का दावा किया जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री के उस दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए कि मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाता गायब हैं। यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा राज्य के बाहर से लोगों को लाकर उन वोटों की भरपाई करने की योजना बना रही है, जो लोगों के कहीं और चले जाने या फर्जी पंजीकरण के कारण हटा दिए गए थे।