एसआईआर के बहाने वोट डालने का अधिकार छीन रही है; अखिलेश ने भाजपा सरकार पर लगाए आरोप

संक्षेप: अखिलेश यादव ने शनिवार को भाजपा और निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार एसआईआर के बहाने मतदाता का वोटिंग अधिकार छीने की कोशिश कर रही है।

समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को सत्तारूढ़ भाजपा और निर्वाचन आयोग पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के माध्यम से वोट डालने का अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है।

अखिलेश यादव ने यह बयान बीएलओ विजय कुमार वर्मा की कथित ड्यूटी के दौरान मस्तिष्काघात से मौत के बाद उनके परिवार को दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के अवसर पर सपा मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दिया। इस मौके पर यादव ने कहा, “यह एसआईआर सोची-समझी साजिश और रणनीति है। बाबा साहब भीमराव आंबेडकर के संविधान के तहत हमें जो वोट डालने का अधिकार है, उसे छीना जा रहा है। एसआईआर के बहाने वोटिंग अधिकार के साथ-साथ आरक्षण और पहचान पर भी उल्टे-सीधे दबाव बनाए जा रहे हैं।”

सपा प्रमुख ने 14 नवंबर को मस्तिष्काघात से मृत बीएलओ विजय कुमार वर्मा का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार के लोग यह दबाव बना रहे हैं कि वह ड्यूटी पर नहीं थे और पहले से ही बीमार थे। मृतक के परिजनों ने मीडिया को बताया कि वर्मा शिक्षा मित्र थे और उनकी ड्यूटी बीएलओ के रूप में लगाई गई थी। 14 नवंबर की रात वह काम कर रहे थे, तभी कुर्सी से गिरकर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मस्तिष्काघात की पुष्टि की।

वर्मा की पत्नी ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उनके खिलाफ झूठा आरोप लगाया और कोई मदद नहीं की। अखिलेश यादव ने परिवार को दो लाख रुपये का चेक सौंपते हुए कहा कि पार्टी की ओर से उन्हें यह मदद दी जा रही है। यादव ने मांग की कि एक करोड़ रुपये की सहायता, सरकारी नौकरी और अन्य सरकारी योजनाओं से परिवार को जोड़ा जाए।

सपा प्रमुख ने कहा, “बीएलओ की ड्यूटी के दौरान उनकी मौत हुई, लेकिन अधिकारी दबाव डाल रहे हैं कि वह काम पर नहीं थे। जिस स्कूल में वे शिक्षा मित्र थे, वहां भी दबाव डाला जा रहा है कि वह पहले से बीमार थे। एसआईआर का काम बहुत जिम्मेदारी और सावधानी का है, और यह संवेदनशील प्रक्रिया है। एक बार फॉर्म खारिज हुआ तो वोटिंग अधिकार प्रभावित हो सकता है।”