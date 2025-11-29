एसआईआर के बहाने वोट डालने का अधिकार छीन रही है; अखिलेश ने भाजपा सरकार पर लगाए आरोप

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsAkhilesh accuses the BJP government of snatching away the right to vote under the pretext of SIR
Sat, 29 Nov 2025 04:19 PMPawan Kumar Sharma भाषा, लखनऊ
समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को सत्तारूढ़ भाजपा और निर्वाचन आयोग पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के माध्यम से वोट डालने का अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है।

अखिलेश यादव ने यह बयान बीएलओ विजय कुमार वर्मा की कथित ड्यूटी के दौरान मस्तिष्काघात से मौत के बाद उनके परिवार को दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के अवसर पर सपा मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दिया। इस मौके पर यादव ने कहा, “यह एसआईआर सोची-समझी साजिश और रणनीति है। बाबा साहब भीमराव आंबेडकर के संविधान के तहत हमें जो वोट डालने का अधिकार है, उसे छीना जा रहा है। एसआईआर के बहाने वोटिंग अधिकार के साथ-साथ आरक्षण और पहचान पर भी उल्टे-सीधे दबाव बनाए जा रहे हैं।”

सपा प्रमुख ने 14 नवंबर को मस्तिष्काघात से मृत बीएलओ विजय कुमार वर्मा का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार के लोग यह दबाव बना रहे हैं कि वह ड्यूटी पर नहीं थे और पहले से ही बीमार थे। मृतक के परिजनों ने मीडिया को बताया कि वर्मा शिक्षा मित्र थे और उनकी ड्यूटी बीएलओ के रूप में लगाई गई थी। 14 नवंबर की रात वह काम कर रहे थे, तभी कुर्सी से गिरकर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मस्तिष्काघात की पुष्टि की।

वर्मा की पत्नी ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उनके खिलाफ झूठा आरोप लगाया और कोई मदद नहीं की। अखिलेश यादव ने परिवार को दो लाख रुपये का चेक सौंपते हुए कहा कि पार्टी की ओर से उन्हें यह मदद दी जा रही है। यादव ने मांग की कि एक करोड़ रुपये की सहायता, सरकारी नौकरी और अन्य सरकारी योजनाओं से परिवार को जोड़ा जाए।

सपा प्रमुख ने कहा, “बीएलओ की ड्यूटी के दौरान उनकी मौत हुई, लेकिन अधिकारी दबाव डाल रहे हैं कि वह काम पर नहीं थे। जिस स्कूल में वे शिक्षा मित्र थे, वहां भी दबाव डाला जा रहा है कि वह पहले से बीमार थे। एसआईआर का काम बहुत जिम्मेदारी और सावधानी का है, और यह संवेदनशील प्रक्रिया है। एक बार फॉर्म खारिज हुआ तो वोटिंग अधिकार प्रभावित हो सकता है।”

पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा और चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहा, “एसआईआर में इतनी जल्दबाजी क्यों है? चुनाव आयोग और भाजपा मिले हुए हैं और दोनों जल्दबाजी कर रहे हैं। प्रदेश में लगातार शादियां हो रही हैं, लोग व्यस्त हैं, फिर इतनी जल्दी पूरे प्रदेश का एसआईआर कराना क्यों जरूरी है?” यादव ने व्यवस्था पर व्यंग्य करते हुए कहा कि फॉर्म वितरण और तकनीकी प्रक्रिया में नगर पालिका के सफाईकर्मियों तक को जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बताया कि सरकार के आंकड़ों के अनुसार सभी फॉर्म बांटे जा चुके हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
