रात के अंधेरे में बदल दिया अकबरपुर गांव का नाम, कालिख पोतकर लिखा रघुवरपुर, जांच में जुटी पुलिस

संक्षेप: मथुरा में दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव के नाम अकबरपुर को दर्शाने वाले बोर्ड पर कालिख पोतकर नया नाम 'रघुवरपुर' लिख दिया। घटना का पता चलने पर पुलिस जांच में जुट गई है।

यूपी में एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। ताजा मामला मथुरा जिले से सामने आया है। यहां कुछ अज्ञात लोगों ने रात के अंधेरे में दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव के नाम अकबरपुर को दर्शाने वाले बोर्ड पर कालिख पोतकर नया नाम 'रघुवरपुर' लिख दिया। घटना का पता चलने पर पुलिस जांच में जुट गई है। अधिकारियों ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस घटना का संबंध बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की उस टिप्पणी से है जिसमें उन्होंने 'अकबरपुर' नाम के गांव को दर्शाने वाले बोर्ड के दिखने का जिक्र करते हुए कथित तौर पर सुझाया था कि अब नाम को 'रघुवरपुर' कर दिया जाना चाहिए।

सात नवंबर से 16 नवंबर के बीच दिल्ली से वृन्दावन तक निकाली गई पदयात्रा के समापन पर लोगों को संबोधित करने के दौरान कथावाचक ने यह टिप्पणी की थी। लेकिन पुलिस ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने सरकार को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की थी और लोगों से यह आह्वान नहीं किया था कि वे जाकर खुद नाम बदल दें। पुलिस ने कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ अज्ञात लोगों ने स्वत: ही बोर्ड पर लिखे नाम को परिवर्तित कर दिया। बृहस्पतिवार को इस संबंध में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर पुलिस जांच में जुटी है।