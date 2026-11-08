महाकुंभ में ‘दातून बॉय’ के नाम से फेमस आकाश ने की लवमैरिज, पुलिस से मांगी सुरक्षा
महाकुंभ में दातून बेचकन फेमस हुए आकाश ने अपनी प्रेमिका से शादी कर ली है। उसके इस कदम से लड़की के घर वाले बेहद नाराज हैं। इसको लेकर आकाश और उसकी प्रेमिका ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है।
Jaunpur News: प्रयागराज महाकुंभ में ‘दातून बॉय’ नाम से फेमस हुए आकाश यादव लवमैरिज कर ली है। आकाश के लिए लवमैरिज जान का दुश्मन बन गई है। अपनी प्रेमिका से शादी को लेकर आकाश अब पुलिस से सुरक्षा मांग रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वह अपनी पत्नी के साथ एसपी से सुरक्षा की गुहार करते दिख रहा है। ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि मामले में पुलिस ने शिकायती पत्र मिलने से इनकार किया।
मड़ियाहूं (जौनपुर) के मड़ियांव गांव निवासी आकाश यादव ने अपनी प्रेमिका मनीषा से शादी की। इसके बाद ‘दातून बॉय’ की जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि उसे जान की दुहाई मांगनी पड़ रही है। जौनपुर एसपी को संबोधित वीडियो संदेश में वह बड़े भावुक अंदाज में कहता है-‘मैंने और प्रेमिका ने अपनी मर्जी से शादी की। परिजनों को यह बर्दाश्त नहीं है। वे हमारी जान के पीछे पड़े हुए हैं। हो न हो, वे लोग मेरी और मेरी पत्नी की हत्या कर दें।’ उसने पुलिस से तत्काल सुरक्षा की मांग की।
शादी को लेकर खुश नहीं हैं आकाश की प्रेमिका के परिजन
बता दें कि आकाश और मनीषा ने बीते सात नवंबर को शीतला चौकिया धाम में शादी की। इस शादी से लड़की के परिजन खुश नहीं हैं। वीडियो में उसने साफ शब्दों में कहा कि वह अब आकाश की पत्नी है। उसने अपनी मर्जी से उससे शादी की। परिजनों से अपील की कि वे उसे परेशान न करें। जहां तक कानून का सवाल है, आकाश 21 और मनीषा 18 साल की है। दोनों बालिग हैं। उनके प्रेम विवाह में कोई कानूनी अड़चन नहीं है। बशर्ते, परिजनों को उनकी शादी मंजूर हो।
सोनी टीवी ने आकाश को फ्लाइट से बुलाया था मुंबई
जौनपुर का रहने वाला आकाश महाकुंभ में दातून बेचकर स्टार बन गया था। उसको सोनी टीवी ने खुद फ्लाइट से मुंबई बुलाया था। फ्लाइट से आकाश का पहला सफर था। महज 19 साल के आकाश ने महाकुंभ में दातून बेचकन लाखों रूपये कमाए थे। पहली ही रात में आकाश ने दातून बेचकर 12 हजार रुपये कमा लिए थे। बिना इन्वेस्टमेंट वाले इस धंधे से इतनी बड़ी कमाई ने आकाश के सपनों को गजब उड़ान दी थी। सोनी टीवी के डांस के महामुकाबला के मंच पर पहुंचने के बाद आकाश ने बताया था कि वह बेरोजगार बैठा था। पिता ने जी था कि मेरे पास मुंबई आ जाओ। यहां आकर कुछ काम कर लेना। आकाश ने काम करने के लिए मुंबई जाने की बात अपनी गर्लफ्रेंड से बताई थी, इस पर उसकी प्रेमी रोने लगी थी और उसी ने महाकुंभ दातून बेचने का आइडिया दिया था। प्रेमिका की सलाह पर ही उसने दातून बेचना शुरू किया और देखते ही देखते उसका यह धंधा चल पड़ा।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।