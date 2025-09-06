Akash Anand's sasur also returns to BSP, Mayawati took him into the party after he apologized with folded hands आकाश आनंद के ससुर की भी बसपा में वापसी, हाथ जोड़कर माफी मांगते ही मायावती ने पार्टी में लिया, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAkash Anand's sasur also returns to BSP, Mayawati took him into the party after he apologized with folded hands

आकाश आनंद के ससुर की भी बसपा में वापसी, हाथ जोड़कर माफी मांगते ही मायावती ने पार्टी में लिया

बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ की भी वापसी हो गई है। अशोक आनंद ने शनिवार को अपनी गलतियों के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगी। इसके कुछ देर बाद ही मायावती ने उन्हें माफ करते हुए बसपा में दोबारा शामिल कर लिया।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 06:25 PM
share Share
Follow Us on
आकाश आनंद के ससुर की भी बसपा में वापसी, हाथ जोड़कर माफी मांगते ही मायावती ने पार्टी में लिया

बहुजन समाज पार्टी में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्त को भी दोबारा पार्टी में शामिल कर लिया है। कुछ महीने पहले आकाश आनंद से जिम्मेदारियां छीनने और एक्शन लेते समय मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को ही निशाने पर लिया था। शनिवार को अचानक अशोक सिद्धार्थ ने हाथ जोड़कर मायावती से माफी मांगी। इसके कुछ घंटे बाद ही मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को माफ करते हुए बसपा में शामिल करने का ऐलान कर दिया।

मायावती ने एक्स पर लिखा कि बीएसपी के कई ज़िम्मेदार पदों पर लम्बे वर्षों तक कार्यरत रहे एवं पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिये कुछ माह पहले पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। उन्होंने एक्स पर आज अपने लम्बे पोस्ट के ज़रिये सार्वजनिक तौर पर अपनी ग़लती की माफी मांगी है। आगे पार्टी और बीएसपी मूवमेन्ट के प्रति पूरी तरह से वफादर रहकर बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के आत्म-सम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेन्ट को आगे बढ़ाने में पूरे जी-जान से लग जाने का आश्वासन बहुजन समाज और बीएसपी नेतृत्व को दिया है।

ये भी पढ़ें:बसपा में आकाश आनंद का प्रमोशन, अब मायावती ने राष्ट्रीय संयोजक बनाया, कई बदलाव

मायावती ने कहा कि हालांकि उन्हें अपनी ग़लती का एहसास बहुत पहले हो चुका था और वे इसका लगातार पश्चाताप विभिन्न स्तर पर कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपना पछतावा ज़ाहिर किया है। इसको ध्यान में रखते हुये पार्टी व मूवमेन्ट के हित में उन्हें पार्टी द्वारा एक मौका दिया जाना उचित समझा गया है और इसीलिये बीएसपी से उनके निष्कासन का फैसला आज तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और पार्टी में वापस ले लिया गया है।

मायावती ने यह भी कहा कि उम्मीद है कि पार्टी के अन्य सभी छोटे-बड़े कार्यकर्ताओं की तरह वे भी पूरे तन, मन, धन से पार्टी और मूवमेन्ट को आगे बढ़ाने में अपना भरपूर योगदान ज़रूर देंगे। बीएसपी के नेतृत्व में बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर का कारवां आगे बढ़ता हुआ बहुजन समाज को शोषित वर्ग से ऊपर उठाकर प्रदेश एवं देश का शासक वर्ग बना सके।

अशोक सिद्धार्थ ने क्या लिखा

इससे पहले मायावती से माफी मांगते हुए अशोक सिद्धार्थ ने लिखा कि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की चार बार मुख्यमंत्री रहीं एवं कई बार लोकसभा व राज्यसभा की सांसद रहीं आदरणीय मायावती जी का हहृय से सम्मान एवं चरण- स्पर्श करता हूं। मुझसे पार्टी का कार्य करने के दौरान “जाने व अनजाने में तथा गलत लोगों के बहकावे में आकर जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए बहन जी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। उन्होंने अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिन्दगी इस देश के करोड़ों दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के हित व कल्याण के लिए समर्पित की है।

बहन जी से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि वे मुझे माफ कर दें, आगे मैं कभी भी गलती नहीं करूंगा और पार्टी के अनुशासन में ही रहकर, उनके मार्ग-दर्शन एवं दिशा-निर्देश में ही कार्य करूंगा। इसके साथ ही मैं रिश्तेदारी आदि का भी कोई नाजायज फायदा नहीं उठाऊंगा।

आगे लिखा कि यहां मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि खासकर संदीप ताजने बीएसपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट और हेमन्त प्रताप या जिन भी गलत लोगों को पार्टी से निकाला गया है, उनको वापस लेने के लिए कभी सिफारिश नहीं करूंगा। अन्त में अब मैं पुनः आदरणीय बहन जी से अपनी सभी छोटी-बड़ी गलतियों की माफी मांगते हुए उनसे पार्टी में वापिस लेने के लिए विशेष आग्रह करता हूं। बहन जी की अति कृपा होगी।

Akash Anand BSP Bahujan Samaj Party अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |