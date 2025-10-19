Hindustan Hindi News
बसपा की मीटिंग में आकाश आनंद ने मायावती के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, एक हफ्ते के भीतर दूसरी बड़ी बैठक

संक्षेप: पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती चुनावी मोड़ में नजर आ रही हैं। रविवार की ऑल इंडिया बैठक में उनके भतीजे और पार्टी नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी मौजूद रहे। मीटिंग शुरू होने से पहले आकाश ने अपनी बुआ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Pawan Kumar Sharma
यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री व बसपा सुप्रीमो मायावती ने सत्ता में कमबैक के लिए रविवार को एक हफ्ते में दूसरी बड़ी बैठक की। इस दौरान उनके भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी मौजूद रहे। इस दौरान मीटिंग शुरू होने से पहले आकाश आनंद ने अपनी बुआ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

बसपा प्रमुख मायावती चुनावी मोड में नजर आ रही हैं। 9 अक्तूबर को पार्टी संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि में महारैली कर कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। इसके बाद बसपा संगठन में फेरबदल करते हुए हर मंडल में दो-दो टीमें लगाईं। एक टीम मंडल स्तर पर और दूसरी टीम स्थानीय स्तर काम देखने के लिए लगाया। इसके बाद 16 अक्तूबर को मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लखनऊ में मीटिंग की। हालांकि इस बैठक में आकाश आनंद की तबीयत सही नहीं होने के कारण वह शामिल नहीं हो सके थे और अब यूपी-उत्तराखंड को छोड़कर पार्टी की ऑल इंडिया बैठक की।

जमीनी तैयारी तेज करें राज्य की इकाइयां: मायावती

रविवार को मायावती के साथ आकाश आनंद भी मीटिंग रूम में पहुंचे। यहां उन्होंने पैर छूकर पहले आशीर्वाद लिया। फिर आगे बैठक में शामिल हुए। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसे लेकर लोग तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं। वहीं, इस बैठक में मायावती ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पार्टी संगठन को मज़बूत करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मायावती ने विभिन्न राज्यों की इकाइयों से कहा कि वे जमीनी तैयारी तेज़ करें और सर्वसमाज में पार्टी की जनाधार बढ़ाने के लिए मिशन मोड में कार्य करें।

प्रदेश कार्यालय पर हुई ऑल इंडिया की बैठक में मायावती ने कहा कि देश में बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, महिला असुरक्षा, जातिगत भेदभाव और भ्रष्टाचार ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। सरकारों की संकीर्ण जातिवादी व राजनीतिक स्वार्थ की नीतियों से देश का स्वाभाविक विकास बाधित हुआ है। उन्होंने आगाह किया कि जब तक दलितों, पिछड़ों और अन्य बहुजन समाज के लोगों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक वास्तविक समानता और स्वतंत्रता संभव नहीं।

