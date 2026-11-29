कानपुर में आकाश आनंद ने भाजपा, सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि कुछ गुजरात से आएंगे, कुछ मठ से और कुछ सैफई से लोगों को गुमराह करने आएंगे।

कानपुर में BSP के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भाजपा, सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कुछ गुजरात से आएंगे, कुछ मठ से और कुछ सैफई से लोगों को गुमराह करने आएंगे। आनंद ने शिक्षा, रोजगार और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए 10 साल के कामकाज का हिसाब मांगा।

बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने रविवार को बिल्हौर में आयोजित रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा, रोजगार, महिला सुरक्षा और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर तीनों दलों के कामकाज पर सवाल उठाए। आनंद ने कहा कि चुनाव के दौरान कुछ लोग गुजरात से आएंगे, कुछ मठ से और कुछ सैफई से, गुमराह करने आएंगे। आकाश ने लोगों से सरकारों को विज्ञापनों और प्रचार के बजाय उनके काम के आधार पर परखने की अपील की।

आकाश आनंद ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने पिछले दस वर्षों में विज्ञापनों पर करीब सात हजार करोड़ रुपये खर्च किए, लेकिन बेरोजगारी, भर्ती में देरी और पेपर लीक जैसी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि अब सरकार से दस साल के कामकाज का हिसाब मांगने का समय आ गया है। कांग्रेस और सपा को भी शिक्षा, रोजगार, महिला सुरक्षा और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में अपने काम का रिकॉर्ड जनता के सामने रखना चाहिए।

25 हजार से अधिक स्कूलों पर लगे ताले कानपुर की औद्योगिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए आनंद ने कहा कि इस शहर की पहचान कपड़ा और चमड़ा उद्योग में काम करने वाले मजदूरों के योगदान से बनी है, लेकिन उनके जीवन स्तर में उसी अनुपात में सुधार नहीं हुआ। आरोप लगाया कि पिछली सरकारें बंद मिलों को दोबारा शुरू कराने में नाकाम रहीं, जिससे मजदूरों के सामने रोजगार का संकट बना रहा। शिक्षा के मुद्दे पर उन्होंने प्रदेश सरकार पर 25 हजार से अधिक स्कूलों को बंद करने या दूसरे स्कूलों में विलय करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि स्कूलों को बंद करने के बजाय शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती की जानी चाहिए। महिला सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनके वीडियो दिखाना महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का विकल्प नहीं हो सकता। इसके लिए प्रभावी पुलिसिंग और कानूनी प्रक्रिया के तहत दोषियों को सजा दिलाना जरूरी है।