आकाश आनंद ने बिल्हौर सीट से उतारा उम्मीदवार, भाजपा और सपा-कांग्रेस से शिक्षा, रोजगार पर मांगा जवाब
कानपुर के बिल्हौर पहुंचे बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकश आनंद ने बसपा उम्मीदवार घोषित कर दिया। जनसभा को संबोधित करते हुए आकाश आनंद ने भाजपा, सपा और कांग्रेस पर निशाना भी साधा।
Kanpur News: बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ने रविवार को भाजपा, सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शिक्षा, रोजगार, महिला सुरक्षा और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर उनके कामकाज का हिसाब मांगा। आनंद ने बिल्हौर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मतदाताओं को सरकारों का मूल्यांकन उनके काम के आधार पर करना चाहिए, न कि प्रचार के आधार पर। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दल जनता को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। सभा के संबोधन के दौरान आकाश आनंद ने अवधेश कोरी को बिल्हौर सीट से उम्मीदवार की घोषणा भी की।
आनंद ने कहा, 'कांग्रेस और सपा को शिक्षा, रोजगार, महिला सुरक्षा और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में किए गए कामों का हिसाब देना चाहिए। कोई गुजरात से आएगा, कोई मठ से और कोई सैफई से, लेकिन हम इसी प्रदेश के लोग हैं और जनता के बीच रहते हैं।' भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए बसपा नेता ने दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में करीब सात हजार करोड़ रुपये विज्ञापनों पर खर्च किए गए, जबकि उत्तर प्रदेश में दो करोड़ से अधिक युवा बेरोजगार हैं और सरकारी विभागों में 13 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। उन्होंने भर्ती परीक्षाओं में देरी और प्रश्नपत्र लीक होने के मामलों का भी जिक्र किया।
बंद मिलों को शुरू कराने में विफल रहीं पिछली सरकारें
कानपुर की औद्योगिक विरासत का जिक्र करते हुए आनंद ने कहा कि कपड़ा और चमड़ा उद्योगों में मजदूरों के योगदान से इस शहर की पहचान बनी, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारें बंद मिलों को दोबारा शुरू करने में विफल रहीं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में 25 हजार से अधिक स्कूल बंद कर दिये गये या फिर उनका दूसरे स्कूलों में विलय कर दिया गया। आनंद ने कहा कि शिक्षकों की भर्ती करने के बजाय स्कूलों को बंद करना शिक्षा व्यवस्था के हित में नहीं है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद उनके वीडियो दिखाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी पुलिस व्यवस्था और कानूनी प्रक्रिया के तहत दोषियों को सजा दिलाना जरूरी है।
कांग्रेस ने नहीं वीपी सिंह सरकार ने आंबेडकर को दिया था भारत रत्न
कांग्रेस पर डॉ भीमराव आंबेडकर का ऐतिहासिक रूप से विरोध करने का आरोप लगाते हुए आनंद ने कहा कि कांग्रेस ने नहीं, बल्कि वीपी सिंह सरकार ने आंबेडकर को 'भारत रत्न' से सम्मानित किया था। उन्होंने सपा पर पदोन्नति में आरक्षण का विरोध करने और दलित-पिछड़े वर्गों के हितों से समझौता करने का आरोप लगाया। उन्होंने सपा के 'पीडीए' नारे पर भी सवाल उठाते हुए उसे भाजपा की 'बी टीम' बताया। आनंद ने दावा किया कि मायावती के शासनकाल में 90 हजार से अधिक शिक्षकों, एक लाख से ज्यादा सफाईकर्मियों और दो लाख से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई थी। उन्होंने बिल्हौर से बसपा प्रत्याशी अवधेश कोरी को जिताने की अपील करते हुए कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियां तेज करने को कहा। साथ ही समर्थकों से छह दिसंबर को लखनऊ में मायावती की प्रस्तावित रैली में शामिल होने का आह्वान किया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।