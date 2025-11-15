Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsAkash Anand failed to prepare ground for BSP in Bihar will face the acid test in 2027 up assembly election
बिहार में बसपा के लिए जमीन तैयार नहीं कर पाए आकाश आनंद, 2027 में देनी होगी अग्नि परीक्षा

बिहार में बसपा के लिए जमीन तैयार नहीं कर पाए आकाश आनंद, 2027 में देनी होगी अग्नि परीक्षा

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बसपा के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद भी बिहार में पार्टी के लिए जमीन तैयार नहीं कर पाए। बसपा की झोली में सिर्फ रामगढ़ सीट आई है।

Sun, 16 Nov 2025 12:00 AMDinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बसपा के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद भी बिहार में पार्टी के लिए जमीन तैयार नहीं कर पाए। बसपा की झोली में सिर्फ रामगढ़ सीट आई है। वह भी मात्र 30 वोटों के मामूली अंतर से जीत पाई है। हालांकि एक सीट पर बसपा दूसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई। 2020 की बात करें तो पिछले प्रदर्शन से इस बार कोई सुधार नहीं हुआ है। बिहार परिणाम बता रहे हैं कि बसपा को यूपी में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बसपा ने बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार 192 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए और मात्र एक सीट जीत पाई। बिहार में उसे कुल 813553 वोट मिले और मत प्रतिशत 1.62 रहा। वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बसपा 80 सीटों पर लड़ी थी और एक सीट जीती थी। उस समय 628961 वोट मिले थे और 1.49 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे।

दलितों के साथ मुस्लिमों और अति पिछड़ों को अपने पाले में खींचने में जुटी मायावती के लिए बिहार विधानसभा चुनाव एक सबक के रूप में सामने है। मुस्लिमों को वह रिझा नहीं पाईं और दलित व पिछड़ों के वोट में भी कोई खास सेंधमारी नहीं कर पाईं। राजद को उसकी परंपरागत सीट रामगढ़ में तीसरे स्थान पर धकेला, लेकिन मुसलमानों का रूझान बसपा से ज्यादा ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की ओर रहा। गठबंधन न होने के बावजूद बिना शर्त समर्थन ओवैसी ने दिया था। एआईएमआईएम 1.85 प्रतिशत वोट पाकर पांच सीटें जीत गई। उप्र में भी बसपा के पास सिर्फ एक विधायक है। बसपा की सपा के पीडीए की काट के लिए खेला गया दलित-मुस्लिम-पिछड़े (डीएमपी) का कार्ड भी नहीं चला।

रामगढ़ विधानसभा सीट पर बसपा ने दर्ज कराई जीत

बिहार में बसपा ने 192 सीटों पर चुनाव लड़ा। कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर बसपा ने सतीश कुमार यादव को उम्मीदवार बनाया था। जबकि भाजपा ने अशोक कुमार सिंह पर दांव लगाया था। आरजेडी ने अजीत कुमार और जनसुराज पार्टी ने इस सीट पर आनंद कुमार सिंह पर दांव लगाया था। बसपा के सतीश कुमार सिंह ने भाजपा के अशोक कुमार सिंह को इस सीट पर महज 30 वोटों के अंतर से परास्त कर दिया। सतीश कुमार को 72689 वोट मिले, जबकि भाजपा के अशोक को 72659 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Akash Anand BSP Mayawati
