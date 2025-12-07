इंडिगो के बाद अब अकासा एयरलाइंस ने बढ़ाई परेशानी, मुंबई से प्रयागराज आ रही फ्लाइट वाराणसी पहुंची

संक्षेप: इंडिगो के बाद अकासा एयर की मुंबई-प्रयागराज फ्लाइट ने यात्रियों को और भी ज्यादा परेशान कर दिया। दरअसल, तय समय से लेट उड़ान न सिर्फ देर से पहुंची बल्कि प्रयागराज एयरपोर्ट पर उतरे बिना वाराणसी डायवर्ट कर दी गई। जिससे यात्रियों में हंगामे जैसी स्थिति बन गई।

हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रोज नई परेशानी सामने आ रही है। रविवार को इंडिगो का संचालन में सुधार हुआ तो अकासा एयरलाइंस की फ्लाइट ने यात्रियों को परेशान किया। अकासा एयरलाइंस की मुंबई से प्रयागराज के लिए उड़ान संख्या क्यूपी 1546 तय समय से देरी से उड़ी और जब विमान प्रयागराज पहुंचा तो वह यहां उतरे बिना वाराणसी डायवर्ट कर दिया गया।

इस बीच प्रयागराज से मुंबई जाने वाले यात्रियों का चेक-इन और सुरक्षा जांच पूरी हो चुकी थी। विमान न आने पर यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा किया और एयरलाइन कर्मियों से जवाब मांगा, लेकिन स्पष्ट जानकारी न मिलने से नाराज़गी और बढ़ गई।

करीब एक घंटे बाद एयरलाइन की ओर से बताया गया कि विमान वाराणसी में विमान के लैंड होने के बाद वापस प्रयागराज आ रहा है। इसके बाद ही स्थिति सामान्य हो सकी। शाम करीब छह बजे विमान प्रयागराज पहुंचा और 6:50 बजे मुंबई के लिए रवाना हुआ। बताया जा रहा है कि वायुसेना के एयर ट्रैफिक कंट्रोल की अनुमति न मिलने के कारण विमान को वाराणसी भेजा गया था, हालांकि इस पर एयरपोर्ट प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है।

इस बीच इंडिगो की मुंबई फ्लाइट भी लगभग एक घंटे देरी से संचालित हुई, जबकि अन्य उड़ानें लगभग समय पर रहीं। दिनभर में पांच विमानों से 866 यात्री प्रयागराज पहुंचे और 663 यात्रियों ने दूसरे शहरों की उड़ान भरी।

लखनऊ की 33 फ्लाइटें रद्द उधर, लखनऊ से जाने-आने वाली 33 फ्लाइटें रविवार को रद्द कर दी गईं। इसके चलते 4 हजार यात्रियों को अपनी यात्रा रीशेड्यूल करनी पड़ी। जबकी आसपास के जिलों के यात्रियों को ऐन वक्त पर उड़ान रद्द होने की सूचना मिली।