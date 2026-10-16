रायबरेली पर सवाल से पहले बनारस के जनादेश पर जवाब दें रक्षामंत्री, अजय राय का भाजपा पर पलटवार
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए अजय राय ने कहा, रायबरेली पर सवाल से उठाने से पहले वाराणसी के जनादेश पर रक्षामंत्री को जवाब देना चाहिए।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। लखनऊ पहुंचे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रायबरेली से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जीत और समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर सवाल किया। इस पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा पर पलटवार किया। अजय राय ने कहा, रायबरेली पर सवाल से उठाने से पहले वाराणसी के जनादेश पर रक्षामंत्री को जवाब देना चाहिए। उन्होंने रायबरेली का उदाहरण देते हुए कहा, 2019 से 2024 तक सोनिया गांधी वहां से सांसद रहीं और इसके बाद राहुल गांधी ने उसी सीट पर जीत हासिल की।
अजय राय ने आरोप लगाया कि 2024 को लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी सीट पर कथित चुनावी गड़बड़ी और सहयोगी दलों के सहारे जीत हासिल की थी। भाजपा पर हमलावर हुए अजय राय ने कहा, दूसरों के जनादेश पर सवाल उठाने के पहले बीजेपी को अपने राजनीतिक आचरण, अपने गठबंधन और अपने चुनावी प्रदर्शन का आकलन करना चाहिए। अजय राय ने चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए।
2024 में भाजपा कई दलों से किया था गठबंधन
अजय राय ने कहा, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में भाजपा ने अपना दल (सोनेलाल), राष्ट्रीय लोकदल (आरएलडी), सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) और निषाद पार्टी जैसे सहयोगियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। भाजपा को अपने सहयोगियों का साथ लेना राजनीतिक रणनीति लगता है, लेकिन जब विपक्षी दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा को उसमें सवाल दिखाई देने लगते हैं। यह दोहरा मापदंड आखिर क्यों? लोकतंत्र में गठबंधन करना हर राजनीतिक दल का अधिकार है। अगर भाजपा अपने सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ सकती है, तो विपक्षी दलों के गठबंधन पर सवाल उठाने का नैतिक आधार क्या है?
वाराणसी मतगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग
अजय राय ने कहा कि रक्षामंत्री को वाराणसी के भी चुनाव परिणाम पर बात करनी चाहिए। काशी का चुनाव 2024 में बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि मतगणना पर उठे सवालों का जवाब पारदर्शिता के साथ दिया जाना चाहिए। अजय राय ने दावा किया कि मतगणना के शुरुआती सात दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे थे, लेकिन 12 बजे के बाद निर्वाचन आयोग की ओर से चुनावी अपडेट मिलना ही बंद हो गए थे। सीधे शाम सात बजे पीएम मोदी की जीत की घोषणा कर दी गई। अजय राय ने मतगणना प्रक्रिया से जुड़े सभी आधिकारिक आंकड़े, राउंडवार परिणाम और संबंधित रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से सामने रखने की मांग की है। कहा कि अगर चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी थी, तो तथ्यों को सामने लाने में किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? भाजपा अगर अपने नेतृत्व और जनसमर्थन को लेकर इतनी आश्वस्त है तो उसे विपक्ष के गठबंधन पर सवाल उठाने के बजाय जनता के बीच अपने काम और नीतियों के आधार पर समर्थन मांगना चाहिए। 2029 का परिणाम जनता तय करेगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।