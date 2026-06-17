ऐसी कार्रवाई करेंगे कि पुश्तें याद रखेंगी...मासूम से रेप मामले पर बोले गन्ना राज्यमंत्री संजय गंगवार
पीलीभीत में मासूम से रेप मामले में गन्ना राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार ने तीखी बयानबाजी की। मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसी कार्रवाई करेंगे कि पुश्तें याद रखेंगी। इस संबंध में अधिकारियों से भी बातचीत की जा रही है।
Pilibhit News: यूपी के पीलीभीत में मासूम से दरिंदगी को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। इस मामले में गन्ना राज्यमंत्री ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान गन्ना राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार ने कहा कि पूरे प्रकरण में कार्रवाई नजीर बनेगी। आरोपी के घर कड़ी कार्रवाई करेंगे, ताकि पुश्तें याद रखें। गन्ना राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार ने कहा कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में दूसरे समुदाय के बुजुर्ग शख्स ने आठ साल की बेटी से दुष्कर्म किया है।
रात में ही हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पर मामले में ऐसी कड़ी कार्रवाई करेंगे पुश्ते याद रखेंगी। गन्ना राज्यमंत्री ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब इस मामले में कोई बयान नहीं देंगे। जैसे कि गाजियाबाद वाले प्रकरण में कुछ नहीं बोले थे। गन्ना राज्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि पाकिस्तान में नजर आएंगे। एक सवाल के जवाब में राज्यमंत्री बोले कि सीएम व अधिकारियों से मैं संपर्क में हूं। पूरे प्रकरण में कल लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा।
क्या है पूरा मामला
सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में पिता के साथ बाजार गई आठ वर्षीय मासूम लापता हो गई। खोजबीन के दौरान मंगलवार को बच्ची पड़ोस के एक गांव में मिली। एक वीडियो के आधार पर परिजनों ने पड़ोस के एक गांव के निवासी 68 वर्षीय वृद्ध पर मासूम का अपहरण करके दुष्कर्म करने की आशंका जताई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया कि रविवार को वह अपनी आठ वर्षीय पुत्री के साथ गांव के समीप स्थित ग्राम भिकारीपुर में लगने वाले बाजार में खरीददारी करने गया था। इस दौरान बच्ची अचानक बाजार से लापता हो गई। पिता को लगा कि वह घर पहुंच गई होगी। घर आकर जानकारी करने पर पता चला कि बच्ची पहुंची ही नहीं। बच्ची की तलाश के दौरान मंगलवार को पड़ोस के एक गांव में लावारिस बच्ची मिलने की फोन कॉल आने के बाद पिता रिश्तेदारों संग गांव पहुंचे। वहां आरोपी के घर के समीप ही वह मिली। बच्ची ने परिजनों को बताया कि उसको गांव उगनपुर निवासी मोहम्मद उमर पुत्र मोहम्मद लतीफ ने कुछ खाने का सामान दिया। जिसको खाकर वह बेसुध हो गई। इसके बाद आरोपी उसको अपने साथ ले गया। बच्ची ने गंदा काम करने की बात भी कही।
घटना से ग्रामीणों में आक्रोश
घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। आरोपी के दूसरे समुदाय से जुड़ा होने के कारण कुछ संगठनों के लोग भी मौके पर पहुंच गए। सभी लोग पीड़ित बच्ची और उसके परिवार को लेकर सुनगढ़ी थाना पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी। वहीं क्षेत्र में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। जिसमें आरोपी जैसा दिखने वाला वृद्ध एक मासूम के साथ आपत्तिजनक हालत में है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही वायरल वीडियो की जांच भी की जा रही है।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।