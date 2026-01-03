Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsaisa laga ki woh mera encounter kar denge former ips amitabh thakur allegations in cough syrup case named former mp
ऐसा लगा कि वे मेरा एनकाउंटर कर देंगे, पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर का आरोप; लिया-पूर्व सांसद का नाम

ऐसा लगा कि वे मेरा एनकाउंटर कर देंगे, पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर का आरोप; लिया-पूर्व सांसद का नाम

संक्षेप:

पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने कहा कि गिरफ्तारी के समय उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा, पूरी रात वह घबराते रहे। वह इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में पीआईएल दाखिल करने के लिए जा रहे थे। आज भी कफ सिरप से जुड़े तमाम सबूत उनके पास हैं। इस मामले में बड़े-बड़े लोग शामिल हैं।

Jan 03, 2026 04:53 pm ISTAjay Singh संवाददाता, देवरिया
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के देवरिया जेल में धोखाधड़ी के मामले में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। शनिवार को जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए उन्हें देवरिया की सीजेएम मंजू कुमारी की अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद वापस जाते समय पूर्व आईपीएस ने आरोप लगाया कि उन्हें केवल कोडीन कफ सिरप के मामले में आवाज उठाने पर गलत ढंग से फंसाया गया है। पूर्व आईपीएस ने कहा कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह के साथ ही उन्होंने वाराणसी के कुछ भाजपा के नेताओं का उन्होंने नाम लिया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इसके अगले ही दिन आधी रात को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी इसीलिए हुई ताकि यह मामला दब जाए। पूर्व आईपीएस ने कहा कि गिरफ्तारी के समय उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा, पूरी रात वह घबराते रहे। वह इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में पीआईएल दाखिल करने के लिए जा रहे थे, रास्ते में गिरफ्तारी के समय उनका सामान छीन लिया गया। आज भी कफ सिरप से जुड़े तमाम सबूत उनके पास हैं।

ये भी पढ़ें:जेल में पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर का आमरण अनशन, किस सीसीटीवी फुटेज के लिए अड़े?

पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने विवेचक से साक्ष्य संकलन को लेकर कई सवाल किए। उनकी जमानत याचिका पर अब छह जनवरी को सुनवाई होगी। अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाया कि कफ सिरप केस में असली मुजरिम को बचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शुभम जायसवाल इस मामले में केवल प्यादा है। इसकी जड़ें कहीं गहरी हैं। इसमें बहुत बड़े-बड़े नाम शामिल हैं। धनंजय सिंह के विरुद्ध कई बार बड़े-बड़े आरोप लगे, लेकिन आज तक उनसे पूछताछ तक नहीं की गई। पूर्वांचल के एक बड़े माफिया का भी नाम इस मामले में आ रहा है।

ये भी पढ़ें:पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को एक और झटका, नहीं हो सकी पैरवी; जमानत अर्जी खारिज

कोर्ट के संज्ञान में लेने के बाद 15 तक अनशन स्थगित

पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने गिरफ्तारी के समय और सदर कोतवाली में रखे जाने के दौरान का सीसीटीवी फुटेज और गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का सीडीआर मांगा है। इस मांग को लेकर गुरुवार से जेल में उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। शनिवार को उन्होंने बताया कि मामले को न्यायालय द्वारा संज्ञान में लिए जाने के बाद शुक्रवार की देर शाम से उन्होंने अपना आमरण अनशन स्थगित कर दिया है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |