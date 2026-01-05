ऐसा क्या हुआ कि डीएम-एसपी को छोड़ना पड़ गया कार्यक्रम, पहुंच गए एसडीएम कोर्ट

Hindustan Hindi News
शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया, जब अचानक से डीएम-एसपी ने समाधान दिवस का कार्यक्रम छोड़ दिया। दोनों अफसरों को सीट से उठकर एसडीएम कोर्ट जाना पड़ गया।

Jan 05, 2026 03:28 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
यूपी के शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया, जब अचानक से डीएम-एसपी ने समाधान दिवस का कार्यक्रम छोड़ दिया। दोनों अफसरों को सीट से उठकर एसडीएम कोर्ट जाना पड़ गया। अचानक से डीएम-एसपी के सीट से उठने को लेकर समाधान दिवस में आए फरियादी भी हैरान रह गए। वहां बैठे अन्य अफसर भी कुछ समझ नहीं पाए कि आखिर माजरा क्या है। दरअसल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष से मारपीट के मामले में गिरफ्तारी न होने से नाराज वकीलों ने सोमवार को तिलहर तहसील में आयोजित समाधान दिवस के बाहर हंगामा कर दिया था। वकीलों के विरोध-प्रदर्शन की जानकारी जब जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को मिली तो उनको समाधान दिवस बीच में ही छोड़ना पड़ गया और वकीलों से बातचीत के लिए दोनों अफसर एसडीएम कोर्ट पहुंचे।

गिरफ्तारी न होने से नाराज थे वकील

सोमवार को तिलहर तहसील परिसर में समाधान दिवस चल रहा था, जिसमें जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी मौजूद थे। इसी दौरान बड़ी संख्या में वकील समाधान दिवस स्थल पर पहुंचे और आरोपी की अब तक गिरफ्तारी न होने पर नाराजगी जताते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। वकीलों ने कहा कि बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष शिवपाल सिंह एडवोकेट के साथ मारपीट और लूट की गंभीर घटना के बावजूद पुलिस ने अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। हंगामा बढ़ने पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक समाधान दिवस छोड़कर एसडीएम कोर्ट पहुंचे, जहां वकीलों के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की गई।

आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर तेज होगा आंदोलन

वकीलों ने अफसरों से स्पष्ट कहा कि यदि आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। एसडीएम कोर्ट में हुई वार्ता के दौरान अधिकारियों ने मामले में त्वरित कार्रवाई और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। इसके बाद वकीलों का प्रदर्शन शांत हुआ और तहसील परिसर में स्थिति सामान्य हुई। वकीलों का कहना था कि तहसील परिसर जैसे संवेदनशील स्थान पर अधिवक्ता के साथ इस तरह की घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने मांग की कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

