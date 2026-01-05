ऐसा क्या हुआ कि डीएम-एसपी को छोड़ना पड़ गया कार्यक्रम, पहुंच गए एसडीएम कोर्ट

संक्षेप: शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया, जब अचानक से डीएम-एसपी ने समाधान दिवस का कार्यक्रम छोड़ दिया। दोनों अफसरों को सीट से उठकर एसडीएम कोर्ट जाना पड़ गया।

यूपी के शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया, जब अचानक से डीएम-एसपी ने समाधान दिवस का कार्यक्रम छोड़ दिया। दोनों अफसरों को सीट से उठकर एसडीएम कोर्ट जाना पड़ गया। अचानक से डीएम-एसपी के सीट से उठने को लेकर समाधान दिवस में आए फरियादी भी हैरान रह गए। वहां बैठे अन्य अफसर भी कुछ समझ नहीं पाए कि आखिर माजरा क्या है। दरअसल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष से मारपीट के मामले में गिरफ्तारी न होने से नाराज वकीलों ने सोमवार को तिलहर तहसील में आयोजित समाधान दिवस के बाहर हंगामा कर दिया था। वकीलों के विरोध-प्रदर्शन की जानकारी जब जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को मिली तो उनको समाधान दिवस बीच में ही छोड़ना पड़ गया और वकीलों से बातचीत के लिए दोनों अफसर एसडीएम कोर्ट पहुंचे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

गिरफ्तारी न होने से नाराज थे वकील सोमवार को तिलहर तहसील परिसर में समाधान दिवस चल रहा था, जिसमें जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी मौजूद थे। इसी दौरान बड़ी संख्या में वकील समाधान दिवस स्थल पर पहुंचे और आरोपी की अब तक गिरफ्तारी न होने पर नाराजगी जताते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। वकीलों ने कहा कि बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष शिवपाल सिंह एडवोकेट के साथ मारपीट और लूट की गंभीर घटना के बावजूद पुलिस ने अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। हंगामा बढ़ने पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक समाधान दिवस छोड़कर एसडीएम कोर्ट पहुंचे, जहां वकीलों के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की गई।