ऐसा धोखा किसी को मत देना जानकी; पत्नी की अनदेखी से आहत पति ने दी जान, वीडियो भी बनाया

यूपी के झांसी में ससुराल में एक युवक ने जहर खाकर जान दे दी। वह संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। इससे पहले उसने एक वीडियो बनाया। जिसमें अपनी मौत का जिम्मेदार पत्नी को ठहराते हुए उसे धोखेबाज बताया। कहा, ऐसा धोखा किसी को मत देना। वहीं परिजनों ने पत्नी पर एक व्यक्ति से पिटवाने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। लहचूरा थाना क्षेत्र के गांव इमलौटा के रहने वाले डालचंद्र अहिरवार की शादी साल 2015 में मऊरानीपुर के घाट कोटरा की जानकी के साथ हुई थी। वह पत्नी बच्चों समेत हरियाणा में रहता था। कुछ समय पहले हरियाण में उसका पत्नी से विवाद हो गया। वहां किसी ने उसके साथ मारपीट कर दी।

इसके बाद पत्नी मायके आ गई। शुक्रवार को वह पत्नी से लिवाने गया था। लेकिन, वह साथ चलने को राजी नहीं हुई। इससे परेशान होकर उसने एक वीडियो बनाया। जिसमें पत्नी को जिम्मेदार ठहराया और इसके बाद जहर खा लिया। जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। इसकी सूचना पर भाई चंद्रभान अहिरवार ने आनन-फानन में भैया को अस्पताल ले गए। जहां से हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। रविवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

परिजनों ने आरोप लगाया कि हरियाणा में पत्नी जानकी से विवाद होने पर उसने भाई को किसी से पिटवाया था। इससे दोनों में बातचीत बढ़ गई थी। इसके बाद जानकी उसके नाम से जमीन बेचने की बात पर अड़ गई थी। जिससे भाई परेशान हो गया था। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की मानें तो जांच की जा रही है।

किसी को मत देखा धोखा पत्नी जानकी का नाम लेकर मृतक कह रहा है कि मेरे जैसा धोखा किसी को मत देना। मरना नहीं चाहता था। लेकिन, तुमने बात तक नहीं की। तुम अगर बात कर लेती तो मरता नहीं। तुमने बहुत धोखा दिया है। ठीक है जानकी। मृतक के परिजनों न उसकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया, वह ठीक नहीं थी। मामा के बेटे विनोद अहिरवार ने बताया भाई परिवार के साथ हरियाणा रहता था। कुछ समय पहले आकर रोने लगा और बताया कि पत्नी का मकान मालिक को जानती है। विरोध करने पर मारपीट करती है।