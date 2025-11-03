Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsaisa dhokha kisi ko mat dena janki Husband commits suicide after wife neglects him even makes video
ऐसा धोखा किसी को मत देना जानकी; पत्नी की अनदेखी से आहत पति ने दी जान, वीडियो भी बनाया

ऐसा धोखा किसी को मत देना जानकी; पत्नी की अनदेखी से आहत पति ने दी जान, वीडियो भी बनाया

संक्षेप: झांसी में ससुराल में एक युवक ने जहर खाकर जान दे दी। वह संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। इससे पहले उसने एक वीडियो बनाया। जिसमें अपनी मौत का जिम्मेदार पत्नी को ठहराते हुए उसे धोखेबाज बताया। कहा, ऐसा धोखा किसी को मत देना। 

Mon, 3 Nov 2025 02:56 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, झांसी। मऊरानीपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के झांसी में ससुराल में एक युवक ने जहर खाकर जान दे दी। वह संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। इससे पहले उसने एक वीडियो बनाया। जिसमें अपनी मौत का जिम्मेदार पत्नी को ठहराते हुए उसे धोखेबाज बताया। कहा, ऐसा धोखा किसी को मत देना। वहीं परिजनों ने पत्नी पर एक व्यक्ति से पिटवाने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। लहचूरा थाना क्षेत्र के गांव इमलौटा के रहने वाले डालचंद्र अहिरवार की शादी साल 2015 में मऊरानीपुर के घाट कोटरा की जानकी के साथ हुई थी। वह पत्नी बच्चों समेत हरियाणा में रहता था। कुछ समय पहले हरियाण में उसका पत्नी से विवाद हो गया। वहां किसी ने उसके साथ मारपीट कर दी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इसके बाद पत्नी मायके आ गई। शुक्रवार को वह पत्नी से लिवाने गया था। लेकिन, वह साथ चलने को राजी नहीं हुई। इससे परेशान होकर उसने एक वीडियो बनाया। जिसमें पत्नी को जिम्मेदार ठहराया और इसके बाद जहर खा लिया। जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। इसकी सूचना पर भाई चंद्रभान अहिरवार ने आनन-फानन में भैया को अस्पताल ले गए। जहां से हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। रविवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

परिजनों ने आरोप लगाया कि हरियाणा में पत्नी जानकी से विवाद होने पर उसने भाई को किसी से पिटवाया था। इससे दोनों में बातचीत बढ़ गई थी। इसके बाद जानकी उसके नाम से जमीन बेचने की बात पर अड़ गई थी। जिससे भाई परेशान हो गया था। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की मानें तो जांच की जा रही है।

किसी को मत देखा धोखा

पत्नी जानकी का नाम लेकर मृतक कह रहा है कि मेरे जैसा धोखा किसी को मत देना। मरना नहीं चाहता था। लेकिन, तुमने बात तक नहीं की। तुम अगर बात कर लेती तो मरता नहीं। तुमने बहुत धोखा दिया है। ठीक है जानकी। मृतक के परिजनों न उसकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया, वह ठीक नहीं थी। मामा के बेटे विनोद अहिरवार ने बताया भाई परिवार के साथ हरियाणा रहता था। कुछ समय पहले आकर रोने लगा और बताया कि पत्नी का मकान मालिक को जानती है। विरोध करने पर मारपीट करती है।

ससुरालवालों ने आरोपों को बताया निराधार

मृतक के ससुरालवालों ने आरोपों को निराधार बताया है। साले नंदकिशोर ने बताया कि जीरा 29 तारीख के बाद 31 को आए। जब परिजनों ने दरवाजा खोलकर देखा तो बाहर संदिग्ध परिस्थितियों में पड़े थे। बताया, यहां कोई बात नहीं हुई। वह कहीं और से कुछ खाकर आए थे। उन लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया था कि सल्फास की गोलियां खा ली हैं।

ये भी पढ़ें:VIDEO:चिकन फ्राई को लेकर शादी में बवाल, बाराती-घरातियों में जमकर मारपीट, कई घायल
ये भी पढ़ें:कमीशन मांगने पर बीएसए और 2 डीसी पर मुकदमे आदेश, विभाग में मचा हड़कंप
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Jhansi News Up Latest News UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |