छह से आठ की जगह 15 से 23 हजार देकर दिवाली पर अपनों के बीच पहुंचे लोग, अब वापसी की मारामारी

दिवाली पर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे महानगर से अपनों के बीच यूपी पहुंचे लोगों को छह से आठ हजार की जगह 15 से 23 हजार रुपये देकर पहुंचना पड़ा है। अब वापसी के लिए मारामारी दिख रही है। विमानों को किराया आसमान पर है और ट्रेंनों में वेटिंग के साथ नो रूम दिख रहा है।

दिवाली पर वापसी के लिए एयरपोर्ट पर भीड़भाड़ दिखी (प्रतिकात्मक तस्वीर)

प्रयागराज/वाराणसी हिन्दुस्तान टीम। दीपावली पर अपनों के बीच त्योहार मनाने की चाह में दूसरे शहरों में रहने वाले लोगों को महंगा हवाई सफर करना पड़ा। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर से प्रयागराज आने का हवाई किराया सामान्य दिनों के मुकाबले चार गुना तक बढ़ गया। सामान्य दिनों में छह से आठ हजार रुपये में मिलने वाले टिकट के लिए यात्रियों को 15 हजार से 23 हजार रुपये तक खर्च करने पड़े। अब वापसी के लिए मारामारी की स्थिति है। प्लेन में टिकट महंगे हैं और ट्रेनों में लंबी वेटिंग के साथ नो रूम की स्थिति है।

दिवाली पर महंगे टिकट के बावजूद बड़ी संख्या में लोग अपनों के बीच पहुंचे हैं। प्रयागराज एयरपोर्ट के आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहे हैं। एक से छह नवंबर के बीच छह दिनों में प्रयागराज आने वाले यात्रियों की संख्या यहां से जाने वालों के मुकाबले 63.24 प्रतिशत अधिक रही। जबकि सात नवंबर यानी शनिवार को एयरपोर्ट पर किसी विमान का संचालन नहीं हुआ।

एयरपोर्ट पर इन छह दिनों में कुल 5186 यात्रियों का आगमन हुआ, जबकि 3177 यात्रियों ने यहां से दूसरे शहरों के लिए उड़ान भरी। दोनों के बीच 2009 यात्रियों का अंतर रहा। यानी प्रयागराज आने वाले यात्रियों की संख्या जाने वालों से 63.24 प्रतिशत अधिक रही।

महंगे किराए के बाद यात्रियों की संख्या बढ़ी इस दौरान कुल 30 विमानों का आगमन और 30 का प्रस्थान हुआ। महंगे हवाई किराये के बावजूद त्योहार पर घर लौटने वालों की संख्या अधिक रही। एक नवंबर को सबसे ज्यादा 1084 यात्री प्रयागराज पहुंचे। इस दिन 870 यात्रियों ने यहां से उड़ान भरी। दो नवंबर को 822 यात्री आए और 467 गए। तीन नवंबर को 979 यात्रियों का आगमन हुआ, जबकि 472 यात्रियों ने प्रस्थान किया। चार नवंबर को उड़ानों की संख्या घटकर तीन-तीन रह गई। इस दिन 606 यात्री आए और 289 गए।

पांच नवंबर को चार विमानों का आगमन और चार का प्रस्थान हुआ। इस दिन 797 यात्री प्रयागराज पहुंचे और 462 ने यहां से उड़ान भरी। छह नवंबर को छह विमानों के आगमन और छह के प्रस्थान के बीच 898 यात्री पहुंचे, जबकि 617 यात्रियों ने दूसरे शहरों के लिए उड़ान भरी। यही स्थिति वाराणसी, लखनऊ समेत अन्य हवाई अड्डों पर भी देखने को मिली है।

वापसी की राह भी आसान नहीं जैसे-तैसे अपनों के बीच पहुंचने के बाद अब वापसी की राह भी बेहद कठिन है। छठ बीतने के बाद लोगों की महानगरों की ओर वापसी शुरू हो जाएगी। नवंबर में लंबी दूरी की ट्रेनों में लंबी वेटिंग है। अलग-अलग तिथियों में कई गाड़ियां रिग्रेट (नो रूम हो गई हैं। यानी, उस तिथि में आरक्षण संभव ही नहीं है। मुंबई और अहमदाबाद की कई ट्रेनों के सभी क्लास ही रिग्रेट हैं। विमान में भी यही हाल है। हालांकि मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, पुणे के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनों और वंदेभारत (चेयरकार और स्लीपर) ट्रेनों में कुछ सीटें मिल सकती हैं।

कई गाड़ियों में नवंबर में रिग्रेट ● फरक्का एक्सप्रेस में एसी-2 को छोड़कर सभी क्लास रिग्रेट

● श्रमजीवी एक्सप्रेस में स्लीपर रिग्रेट, एसी-3 में 18, एसी-2 में 8

● सद्भावना एक्सप्रेस में स्लीपर रिग्रेट, एसी-3 में 18, एसी-2 में 5 वेटिंग

● राजधानी एक्सप्रेस की फर्स्ट एसी रिग्रेट, एसी-3 में 26, एसी-2 में 12

● हावड़ा बीकानेर एक्सप्रेस की एसी-3 रिग्रेट, स्लीपर में 50, एसी-2 में 10

● भृगु एक्सप्रेस के स्लीपर में 78, एसी-3 इकोनॉमी में 27, एसी-3 में 32

● शिवगंगा एक्सप्रेस के स्लीपर में 80, एसी-3 में 54, एसी-2 में 21

● बनारस-नई दिल्ली सुपरफास्ट के स्लीपर में 55, एसी-3 में 41, एसी-2 में 13

● स्वत्रंतता सेनानी एक्सप्रेस के स्लीपर में 30, वातानुकूलित श्रेणियों में 16 तक

● नीलाचल एक्सप्रेस के स्लीपर में 57, एसी-3 में 12, एसी-2 में 5

● काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस के स्लीपर में 80, एसी-3 में 19, एसी-2 में 2