वाराणसी की गंगा के ऊपर तीन दिन एयर-शो, मोदी होंगे शामिल, राजघाट पुल, नाव संचालन बंद रहेगा

वाराणसी की गंगा के ऊपर तीन दिनों तक होने जा रहे एयर-शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इस दौरान राजघाट पुल बंद रहेगा और गंगा में नाव संचालन भी नहीं होगा। वाराणसी के आसपास के कई जिलों और बिहार-झारखंड से भी वायुसेना के विमान यहां पर करतब दिखाने के लिए उड़ान भरेंगे।

वाराणसी में होने वाले एयर शो का खाका तैयार कर लिया गया है। तीन दिनों तक आयोजित होने वाले शो के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। गंगा के ठीक ऊपर वाराणसी एक छोर पर स्थित नमो घाट से दूसरे छोर पर अस्सी घाट तक यह शो आयोजित किया जाएगा। इस दौरान गंगा में नावों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। नमो घाट के ठीक ऊपर स्थित राजघाट के गंगा पुल भी एयर शो के दौरान ट्रैफिक बंद रहेगा। भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यह एयर शो 22, 23 और 25 अक्तूबर को होगा।

इस निमित्त एयरफोर्स प्रयागराज के अधिकारियों ने गुरुवार को सर्किट हाउस सभागार में जिला प्रशासन, संबंधित विभागों और स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक की। एयरफोर्स की टीम ने बैठक में आयोजन की रूपरेखा बनाई। अधिकारियों के मुताबिक तीन दिनी प्रदर्शन में 100 से अधिक एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। इसमें नवीन से लेकर प्राचीन लड़ाकू विमान औऱ हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। इनके चयन पर लगातार मंथन चल रहा है।

नमो से अस्सी के बीच एयरक्राफ्ट दिखाएंगे करतब नमो घाट से अस्सी घाट के बीच गंगा के ऊपर एयरक्राफ्ट करतब दिखाएंगे। प्रतिदिन दोपहर 12 से दो बजे के बीच करीब डेढ़ घंटे का शो होगा। आसमान में एक समय में तीन से पांच एयरक्राफ्ट करतब दिखाएंगे। यहां आने के लिए एयरक्राफ्ट लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज के साथ ही बिहार, झारखंड, गाजीपुर, वाराणसी एवं आजमगढ़ जिलों से भी उड़ान भरेंगे।

16 अक्तूबर से एयरफोर्स के हवाले होगा नमो घाट अधिकारियों के मुताबिक नमो घाट पर मुख्य आयोजन होगा। यहीं से पूरे कार्यक्रम का प्रसारण औऱ एयर ट्रैफिक की निगरानी की जाएगी। इसके लिए 16 अक्तूबर से नमो घाट पर आमजन का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। एयरफोर्स अधिकारियों की मानें तो पूर्व के कार्यक्रमों की तरह यहां भी 15 से 25 लाख लोगों की भीड़ पहुंचने का अनुमान है।

भीड़ प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन और सम्बंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर उसकी कार्ययोजना तैयार की जा रही है। अधिकारियों का कहना है गंगा के दोनों ओर पर्यटकों की मौजूदगी होगी। कार्यक्रम में सहयोग के लिए प्रशासनिक स्तर पर चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर के प्रशासनिक अधिकारियों औऱ पुलिस बल की भी मदद ली जाएगी।

पांच हजार अतिथि और विशेष पर्यटक शामिल होंगे जिला प्रशासन की मानें तो तीन दिन चलने वाले आयोजन में 5000 से ज्यादा वीआईपी और पर्यटक शामिल होंगे। अतिथियों के आगमन, सुरक्षा, परिवहन एवं निवास के लिए प्रशासनिक तैयारी भी चल रही है। इस आयोजन पर्यटन से जुड़े विभिन्न स्टेकहोल्डर्स की मदद ली जाएगी। बैठक में विभागों को उनकी जिम्मेदारियां भी बताई गईं।