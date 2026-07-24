Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वाराणसी की गंगा के ऊपर तीन दिन एयर-शो, मोदी होंगे शामिल, राजघाट पुल, नाव संचालन बंद रहेगा

By Yogesh Yadav
लाइव हिन्दुस्तान, वाराणसी, विशेष संवाददाता
Follow us on Google News
share

वाराणसी की गंगा के ऊपर तीन दिनों तक होने जा रहे एयर-शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इस दौरान राजघाट पुल बंद रहेगा और गंगा में नाव संचालन भी नहीं होगा। वाराणसी के आसपास के कई जिलों और बिहार-झारखंड से भी वायुसेना के विमान यहां पर करतब दिखाने के लिए उड़ान भरेंगे।

Varanasi air show
वाराणसी में एयर शो

वाराणसी में होने वाले एयर शो का खाका तैयार कर लिया गया है। तीन दिनों तक आयोजित होने वाले शो के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। गंगा के ठीक ऊपर वाराणसी एक छोर पर स्थित नमो घाट से दूसरे छोर पर अस्सी घाट तक यह शो आयोजित किया जाएगा। इस दौरान गंगा में नावों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। नमो घाट के ठीक ऊपर स्थित राजघाट के गंगा पुल भी एयर शो के दौरान ट्रैफिक बंद रहेगा। भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यह एयर शो 22, 23 और 25 अक्तूबर को होगा।

इस निमित्त एयरफोर्स प्रयागराज के अधिकारियों ने गुरुवार को सर्किट हाउस सभागार में जिला प्रशासन, संबंधित विभागों और स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक की। एयरफोर्स की टीम ने बैठक में आयोजन की रूपरेखा बनाई। अधिकारियों के मुताबिक तीन दिनी प्रदर्शन में 100 से अधिक एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। इसमें नवीन से लेकर प्राचीन लड़ाकू विमान औऱ हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। इनके चयन पर लगातार मंथन चल रहा है।

ये भी पढ़ें:वाराणसी से एयर इंडिया की ईजी कनेक्ट सेवा शुरू, 17 देशों के लिए विमान यात्रा आसान

नमो से अस्सी के बीच एयरक्राफ्ट दिखाएंगे करतब

नमो घाट से अस्सी घाट के बीच गंगा के ऊपर एयरक्राफ्ट करतब दिखाएंगे। प्रतिदिन दोपहर 12 से दो बजे के बीच करीब डेढ़ घंटे का शो होगा। आसमान में एक समय में तीन से पांच एयरक्राफ्ट करतब दिखाएंगे। यहां आने के लिए एयरक्राफ्ट लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज के साथ ही बिहार, झारखंड, गाजीपुर, वाराणसी एवं आजमगढ़ जिलों से भी उड़ान भरेंगे।

16 अक्तूबर से एयरफोर्स के हवाले होगा नमो घाट

अधिकारियों के मुताबिक नमो घाट पर मुख्य आयोजन होगा। यहीं से पूरे कार्यक्रम का प्रसारण औऱ एयर ट्रैफिक की निगरानी की जाएगी। इसके लिए 16 अक्तूबर से नमो घाट पर आमजन का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। एयरफोर्स अधिकारियों की मानें तो पूर्व के कार्यक्रमों की तरह यहां भी 15 से 25 लाख लोगों की भीड़ पहुंचने का अनुमान है।

भीड़ प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन और सम्बंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर उसकी कार्ययोजना तैयार की जा रही है। अधिकारियों का कहना है गंगा के दोनों ओर पर्यटकों की मौजूदगी होगी। कार्यक्रम में सहयोग के लिए प्रशासनिक स्तर पर चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर के प्रशासनिक अधिकारियों औऱ पुलिस बल की भी मदद ली जाएगी।

ये भी पढ़ें:वाराणसी की मस्जिद को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश, पाक राष्ट्रपति की हरकत

पांच हजार अतिथि और विशेष पर्यटक शामिल होंगे

जिला प्रशासन की मानें तो तीन दिन चलने वाले आयोजन में 5000 से ज्यादा वीआईपी और पर्यटक शामिल होंगे। अतिथियों के आगमन, सुरक्षा, परिवहन एवं निवास के लिए प्रशासनिक तैयारी भी चल रही है। इस आयोजन पर्यटन से जुड़े विभिन्न स्टेकहोल्डर्स की मदद ली जाएगी। बैठक में विभागों को उनकी जिम्मेदारियां भी बताई गईं।

ये भी पढ़ें:वाराणसी बनेगा केंद्र, पूर्वोत्तर से दिल्ली को जोड़ेगी रेल, काशी को कई सौगातें

एयर शो के दौरान राजघाट पुल पर ट्रैफिक रहेगा बंद

तीनों दिन एयर शो के समय पर दो घंटे के लिए राजघाट पुल पर सड़क और रेल सवाएं रोकी जाएंगी। वीआईपी आगमन, जाम और आयोजन की सुरक्षा के लिहाज से निर्णय़ लिया गया है। वहीं गंगा में भी नौका संचालन बंद किया जाएगा। घाटों पर सुरक्षा के लिए पुलिस के साथ ही अर्द्धसैनिक बलों को भी लगाया जाएगा। गंगा किनारे जगह-जगह पर बैरिकेडिंग की जाएगी।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Varanasi Varanasi News varanasi dm अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।