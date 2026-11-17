उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 22 नवंबर को एक साथ सिविल डिफेंस एयर रेड और ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। नागरिक सुरक्षा विभाग की प्रमुख सचिव संयुक्ता समद्दार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से प्रदेश के सभी DM, नियंत्रकों और उप नियंत्रकों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

नागरिक सुरक्षा विभाग की प्रमुख सचिव संयुक्ता समद्दार और निदेशक अशोक कुमार सिंह की सह-अध्यक्षता में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से प्रदेश के सभी डीएम, नियंत्रकों और उप नियंत्रकों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 22 नवंबर को शाम छह बजे हवाई हमले की चेतावनी, ब्लैकआउट, बचाव और राहत कामों सहित विभिन्न आपातकालीन व्यवस्थाओं का व्यावहारिक प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश में नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने और युद्ध, हवाई हमले और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से निपटने की तैयारियों को परखने के मकसद से सभी 75 जिलो में एक साथ सिविल डिफेंस एयर रेड और ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा।

नागरिक सुरक्षा विभाग की प्रमुख सचिव संयुक्ता समद्दार और निदेशक अशोक कुमार सिंह की सह-अध्यक्षता में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से प्रदेश के सभी डीएम, नियंत्रकों और उप नियंत्रकों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मॉक ड्रिल की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव ने कहा कि इस प्रैक्टिस का उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही प्रशासनिक तंत्र और स्वयंसेवकों की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत बनाना है।

निदेशक नागरिक सुरक्षा अशोक कुमार सिंह ने बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के क्रम में आयोजित होने वाली इस मॉक ड्रिल में एसडीएमए, डीडीएमए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों की सक्रिय सहभागिता रहेगी। अभ्यास के दौरान दो मिनट तक हवाई हमले की चेतावनी का सायरन बजाया जाएगा, जिसके बाद निर्धारित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित कर ब्लैकआउट किया जाएगा। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने का अभ्यास कराया जाएगा। खतरा समाप्त होने पर ऑल क्लियर सायरन बजाया जाएगा।

मॉक ड्रिल के दौरान नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों द्वारा आग बुझाने, घायलों को प्राथमिक उपचार देने, क्षतिग्रस्त भवनों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने तथा गंभीर घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाने का अभ्यास भी किया जाएगा। प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि इस आयोजन में जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र संगठन, महाविद्यालयों के विद्यार्थियों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। साथ ही नागरिकों को पूर्व सूचना देकर जागरूक किया जाए, जिससे किसी प्रकार की अफवाह या अनावश्यक घबराहट की स्थिति उत्पन्न न हो।

उल्लेखनीय है कि नागरिक सुरक्षा विभाग की स्थापना साल-1962 में भारत-चीन युद्ध के बाद की गई थी। प्रदेश सरकार द्वारा 29 मई 2025 को जारी अधिसूचना के बाद सभी 75 जनपदों में नागरिक सुरक्षा इकाइयों का गठन किया जा चुका है। वर्तमान में लगभग एक लाख स्वयंसेवक नामांकित हैं, जिनमें 60 नवसृजित जनपदीय इकाइयों में लगभग 10 हजार स्वयंसेवकों की भर्ती की गई है। स्वयंसेवकों को आपदा प्रबंधन, प्राथमिक उपचार, खोज और बचाव सहित विभिन्न आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।