एनसीआर से सटे जिलों की हवा बेहद खराब, हापुड़ प्रदेश का पहला, देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर
दिल्ली एनसीआर से सटे जिलों की हवा बेहद खराब हो गई है। इससे हापुड़ प्रदेश का पहला और देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। यूपी का ही गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर है। यहां एक्यूआई 437 रिकार्ड हुआ है। हापुड़ का एक्यूआई सुबह में 413, शाम में 420 दर्ज हुआ।
दिल्ली एनसीआर से सटे यूपी के जिलों की हवा बेहद खराब की श्रेणी में पहुंच गई है। मेरठ मंडल के शहरों का प्रदूषण लेवल हाई रहा। शनिवार को बागपत देशभर में दूसरा सबसे प्रदूषित शहर था तो रविवार को हापुड़ प्रदेश का पहला और देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। गाजियाबाद देश में सबसे प्रदूषित शहर रिकार्ड हुआ है, जहां का एक्यूआई 437 रिकार्ड हुआ। हापुड़ का एक्यूआई 420 और नोएडा का 418 रिकार्ड हुआ। इन तीनों शहरों में प्रदूषण की स्थिति गंभीर श्रेणी में है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की ओर से रविवार को जारी रिपोर्ट में मेरठ मंडल के विभिन्न शहरों समेत देशभर के शहरों में प्रदूषण की जानकारी दी है। सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को पिछले 24 घंटे में देशभर में गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर रिकार्ड हुआ है। वहीं, हापुड़ दूसरे और नोएडा तीसरे स्थान पर दर्ज हुआ है।
इन तीनों शहरों का एक्यूआई 400 से अधिक होने के कारण गंभीर श्रेणी में रखा गया है। हापुड़ उत्तर प्रदेश में सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। वैसे सबसे प्रदूषित शहरों में मेरठ मंडल से गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत के साथ मुजफ्फरनगर शामिल है। हालांकि दिल्ली की स्थिति गाजियाबाद, हापुड़ और नोएडा से बेहतर है।
मेरठ मंडल के शहरों में प्रदूषण की स्थिति लगातार गंभीर श्रेणी में दर्ज होने के कारण स्थिति खराब हो रही है। लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। प्रदूषण के चलते अभी स्थिति और खराब होने की आशंका है। संभावना है कि सोमवार से सरकार और प्रशासन की ओर से कार्रवाई तेज हो सकती है।
मेरठ के तीनों इलाकों की स्थिति खराब
मेरठ शहर के तीनों इलाके गंगानगर, जयभीमनगर और पल्लवपुरम की स्थिति सुबह से शाम तक खराब रही। शाम तक रिपोर्ट के अनुसार गंगानगर का एक्यूआई 340, जयभीमनगर का 368 और पल्लवपुरम का 371 रिकार्ड हुआ, जो रेड केटेगरी में है।
देश के प्रदूषित शहर
शहर एक्यूआई
गाजियाबाद 437
हापुड़ 420
नोएडा 418
ग्रेटर नोएडा 399
दिल्ली 391
मुजफ्फरनगर 382
मेरठ 364
बुलंदशहर 353
बागपत 342
खुर्जा 316
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं।और पढ़ें